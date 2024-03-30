ليس المسلمون فقط.. قصة مأساة طائفة السيخ على يد الهندوس.. حلم إقامة دولة خاليستان المستقلة يراود أتباع الديانة السيخية| تفاصيل إبادة عرقية

ليس المسلمون فقط هم من يعانون من الاضطهاد العرقي والديني داخل الهند على يد المتطرفين الهنودس، ولكن هناك أيضا أتباع الديانة السيخية، والذين تعرضوا لما وصف بالإبادة الجماعية، وصل الأمر أن أصبح مطالب دولة مستقلة هو الهدف الذي يسعى له أتباع تلك الديانة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر تصويت رمزي أجراه هؤلاء ضمن فعاليات لاستقلال دولة خاليستان بإقليم إقليم البنجاب شمال غرب الهند، يعاد سرد مأساة تلك الطائفة داخل الهند، ويظهر التطرف الهنودسي السرطان الذي ينتشر في جسد بلاد ما وراء النهرين.

والسيخية هي ديانة توحيدية دارمية نشأت في شمالي الهند في نهاية القرن الخامس عشر، قامت معتقداتها عبر مزج الإسلام مع الهندوسية وشعارها «لا هندوس ولا مسلمون»، وهي واحدة من أحدث الأديان الرئيسية في العالم، وهي واحدة من أكبر الديانات في العالم، وفي أوائل القرن الواحد والعشرين كان هناك حوالي 25 مليون سيخي في جميع أنحاء العالم، وتعيش الغالبية العظمى أو 76% (20 مليون) من السيخ في البنجاب، ويعيش حوالي مليوني في الدول الهندية المجاورة، والتي كانت جزءاً من ولاية البنجاب الهندية سابقاً.

تصويت رمزي مع حفل زفاف

يوم سبت مزدحم في المناطق النائية على أطراف إحدى مدن أمريكا، حيث تحيط به الحقول ومراكز التسوق، وأمام المعبد الأبيض اللامع الجديد، يرتدي حشد من الناس أفضل ملابسهم لحضور حفل زفاف، ويتم بث عبادة الصباح عبر مكبرات الصوت، وتجول في الجزء الخلفي من المبنى المقبب وستواجه بحرًا من الأعلام الصفراء الزاهية المزينة بأحرف زرقاء جريئة توضح كلمة: خاليستان، وذك بحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، ولا توجد خاليستان على أي خريطة، لكنها وطن متخيل لبعض السيخ الذين يحلمون بأمة منفصلة عن الهند، وقد أصبحت الدعوات إلى إقامة دولة مستقلة أكثر إلحاحاً بين السيخ في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة لناشط السيخ العام الماضي على الأراضي الأمريكية، واتهمت وزارة العدل مواطنا هنديا بالضلوع في المؤامرة.

والسيخ هم مجموعة عرقية دينية تنحدر في الأصل من ما يعرف الآن بولاية البنجاب الهندية، وهناك ما يقدر بنصف مليون من السيخ في أمريكا، كثير منهم يقيمون في كاليفورنيا، ويلتف طابور طويل من سيارات الأجرة والسيارات عبر موقف سيارات غوردوارا - شاحنات لأن السيخ يشكلون نسبة متزايدة من سائقي الشاحنات في أمريكا، وتستعد هذه القافلة للنزول إلى شوارع سكرامنتو وضواحيها المترامية الأطراف - مسيرة على عجلات للخروج من التصويت قبل استفتاء يوم الأحد، والسؤال المطروح على ورقة الاقتراع: هل يجب أن يكون هناك خاليستان مستقلة؟، فبعد توقفه في أوروبا وكندا، يجري الآن إجراء استفتاء خاليستان غير الملزم في الولايات المتحدة، وقد كان التصويت الأول في سان فرانسيسكو في نهاية شهر يناير، ويقول المنظمون إن التصويت حظي بشعبية كبيرة لدرجة أنهم قرروا إجراء تصويت ثان في نهاية مارس/.

هنا نروى مآسي السيخ في الهند

إن الكفاح من أجل خاليستان له تاريخ طويل، لكن جذور هذا الاستفتاء يمكن إرجاعها إلى الأحداث التي وقعت قبل 40 عامًا، كما يقول إيربانجيت ساهوتا، الذي ساعد في تنظيم المسيرة، ويضيف: "نريد أن نجعل العالم يعرف أن هذا ما حدث لنا في الهند، وأنه كانت هناك إبادة جماعية للسيخ في نوفمبر 1984"، ففي أوائل الثمانينيات، كان بعض الانفصاليين السيخ عنيفين في مطالبتهم بخليستان، وفي عام 1984، ردًا على الاضطرابات المتزايدة، استولى الجيش الهندي على المعبد الذهبي في أمريتسار، أقدس مواقع السيخ، إلى جانب غوردواراس الأخرى، وبعد بضعة أشهر، اغتيلت رئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي على يد حراسها الشخصيين من السيخ".

وما تلا ذلك كان إراقة دماء أكثر فظاعة، حيث قامت حشود غاضبة بسحب الناس من منازلهم، وتم إحراق المعابد على الأرض، واختفى السيخ، ويقول ساهوتا: "لن نحصل أبدًا على العدالة من الهند، ولا أعلم أن العالم يستطيع أن يفعل الكثير لتحقيق العدالة لنا، فرغم أنه في عام 2005، قد اعتذر رئيس الوزراء مانموهان سينغ رسميًا عن العنف ضد السيخ، ولكن بالنسبة لبعض السيخ، لم يكن ذلك كافيا، فقد أرادوا الاعتراف بما حدث عام 1984 على أنه إبادة جماعية، ويقول ساهوتا أنهم يريدون أيضًا شيئًا آخر، ويوضح: "أشعر أن الطريق الوحيد أمامنا للمضي قدمًا هو جعل البنجاب دولة مستقلة حيث يمكننا ممارسة ديننا والحفاظ على ثقافتنا والحفاظ على تاريخنا".

المعاناة مستمرة إلى الآن

ويقول ساهوتا إنه على الرغم من أن أعمال العنف قد حدثت قبل عقود من الزمن، فإن الحكومة الحالية في الهند - حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بقيادة ناريندرا مودي - تستهدف الأقليات الدينية والثقافية، بما في ذلك السيخ، وفي المسيرة، قامت إحدى الشاحنات بقطر مقطورة من طراز U-Haul وعليها لافتة عملاقة تقول: "مودي: وجه الإرهاب الهندوسي".

ويوضح ساهوتا: "إن ذلك يجعل الأمر أسوأ، فالآن ليس لدينا مكان، ففي السابق كنا نشعر بأننا لم نكن مجرد مواطنين متساوين، ولكن الآن نشعر أنه إما أنه يتعين علينا القيام بشيء ما أو أننا لن نكون بعد الآن."

القمع العابر للحدود الوطنية

وهناك ثلاث لحظات في التاريخ الحديث أدت إلى تغيير وتشكيل الهوية الأمريكية السيخية، وفقًا لهارمان سينغ، مع تحالف السيخ، فقد تأسست مجموعة الدفاع عن الحقوق المدنية نفسها نتيجة للحظة الأولى، الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي، وكانت أول جريمة كراهية بعد أحداث 11 سبتمبر هي مقتل بالبير سينغ سودهي ، وهو رجل من السيخ في ميسا بولاية أريزونا على يد رجل أبيض أراد "قتل مسلم".

وبعد حوالي عقد من الزمن، في عام 2012، دخل أحد المتعصبين للبيض إلى معبد جوردوارا في أوك كريك بولاية ويسكونسن وبدأ إطلاق النار، في أعنف جريمة كراهية في مكان عبادة أمريكي في ذلك الوقت، وكلتا المأساتين جمعت السيخ الأمريكيين معًا، لكن اللحظة الثالثة، التي نحن فيها الآن، كما يقول سينغ، تكشف عن تهديد مختلف تمامًا، ففي الشتاء الماضي، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن لائحة اتهام تتهم موظفًا حكوميًا هنديًا بتدبير محاولة اغتيال مقابل أجر لناشط انفصالي من السيخ في مدينة نيويورك، ووصفت الوكالة الحادث بأنه مثال على القمع العابر للحدود الوطنية – القمع أو التدخل من قبل الحكومات الأجنبية على المواطنين أو المواطنين السابقين في الخارج.

ويقول سينغ: "هذه نقطة تحول رئيسية داخل مجتمع السيخ، فهناك مشاكل كبيرة تتعلق بسلامة السيخ في الولايات المتحدة، ولكن هناك أيضًا مضايقات مستهدفة ومحاولات ترهيب من جانب الهند لإسكات المعارضة هنا"، ولم يشارك سينغ وائتلاف السيخ في استفتاء خالستان، لكن جورباتوانت سينغ بانون، الرجل المستهدف بالاغتيال في نيويورك، يشارك، وبانون هو زعيم منظمة السيخ من أجل العدالة، التي تنظم حملة الاستفتاء، وقد صنفته الحكومة الهندية بأنه إرهابي، وحظرت دخوله هو ومنظمة السيخ من أجل العدالة في الهند، وجاء الكشف عن مؤامرة قتل بانون في أعقاب مقتل ناشط آخر من السيخ في كولومبيا البريطانية . واتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحكومة الهندية بالوقوف وراء وفاته. ونفت الحكومة الهندية أي تورط لها، وقالت إنه في حالة الولايات المتحدة تصرف موظفها بمفرده.

الاقتراع وليس الرصاصة

وفي حين أن جريمة القتل في كندا ومحاولة الاغتيال في نيويورك لفتت الانتباه، فإن القمع العابر للحدود الوطنية ليس جديدا على الكثيرين في مجتمع السيخ، وكما يقول هارمان سينغ: "الأشخاص الذين يدافعون عن فكرة خالستان، وهي دولة سيخية مستقلة، كانوا عرضة بشدة للقمع العابر للحدود الوطنية لعدة عقود، فالسيخ الذين يدافعون عن خالستان أو يصوتون في الاستفتاء ليسوا إرهابيين، وما فعلته الهند هو تجريم حق تقرير المصير".

ومنسق السيخ من أجل العدالة أفتار سينغ بانو موجود هناك للمساعدة في إثارة الحشد، ويقول إن الاستفتاء هو فرصة لرواية قصتهم والتصويت من أجل الحرية، وبعد كاليفورنيا، المحطة التالية هي نيويورك، وعندما سُئل عما إذا كان خائفًا من الاستهداف أو القتل، أجاب بانو بالنفي، لأن "الجميع سيموت يومًا ما". لكنه يقول إنه يجب أن يكون لكل شخص أيضًا الحق في تقرير المصير، وتابع: "نحن نؤمن بالاقتراع، نحن لا نصدق الرصاصة، وهذه هي الطريقة التي ندافع بها عن ذلك".