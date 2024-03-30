عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فضيحة فايز سرنجة في المحكمة .. وانهيار الزوجة رنا بكلمات مثيرة

صدى البلد

خدعها بانه دكتور وفي الأخر طلع ممرض واسمه فايز سرنجه، بتلك الكلمات بدات رنا تشكو حالها لإقامة دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الكيت كات.

تقول رنا تعرفت على فايز من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسرعان ما نشبت بيننا علاقة تطورت سريعًا حتى طلب مني مقابلة والدي لإتمام الزواج.

لم تمر سوى شهور معدودة وتم مراسم الزواج بينهما بعد موافقة الأسرة على العريس، هنا فكر الأب قائلًا": مش هلاقي عريس مناسب وفي مكانة مرموقة زيك يادكتور".

مر يوم تلو الأخر وفي الشهور الأولى من الزواج أكتشفت رنا ، أن شريك حياتها نصاب وأنه ممرض وليس دكتور وشهرته فايز سرنجة.

وقفت الزوجة وسط صالة شقتها تنظر الزوج، وأثناء وصولة وجهت له كلمات قاسية، وطلبت الطلاق ولكن رفض الزوج حتى لجأت رنا إلى محكمة الأسرة في الكيت كات لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

وفي دعوى اخرى، في جلسة امام محكمة الأسرة بالكيت كات سرد "ياسر"-اسم مستعار- تفاصيل معاناته طوال ٥ سنوات زواج من تصرفات زوجته الفجة والمثيرة للجدل والمهينة لرجولته حيث اعتادت مصادقة الرجال ولا تعتبر في ذلك أي شيء مشين، كما انها لا تبالي بانتقادات أهالي المنطقة بتصرفاتها خاصة وأنهم يسكنون في منطقة شعبية.

 

قرر ياسر الدفاع عن نفسه في محكمة الأسرة ويروي أسباب تطليق زوجته بسبب سلوكها المشين الذي يهينه وسط كافة معارفهم واقاربهم وحتى جيرانهم.


وقال "ياسر" انه تزوج منها زواج صالونات حيث يعمل هو موظفا وهي الأخرى موظفة بشركة الكهرباء ولاقي كل منهما قبولا لدى الآخر إلا أنه اصطدم بطباعها وتصرفاتها الغريبة عقب الزواج بفترة حيث فوجئ بأنها تذهب للجلوس في المقهى مع رجال تسميهم أصدقائها وتشرب معهم الشيشة وتلعب الطاولة وعندما عاتبها ونهرها قالت له: "دي حياتي ودول أصحابي".


أضاف "ياسر" انه شكى لأسرتها تصرفاتها فعاتبوها الا انها سبتهم جميعا قائلا: "كانت بتشتم أي حد يعترض على تصرفاتها، ولما فكرت اطلقها كانت حامل وخلفنا ولد وبعدين خلفت ولد تاني وقررت استحمل عشان اولادي واصلح من تصرفاتها والأولاد ميتربوش بين أب وأم منفصلين".. وقال إن ٥ سنوات مرت بذات الطريقة والتصرفات وكان يرى في عيون المحيطين به الاستهانة واللوم على تركه زوجته تفعل ما يحلو لها وتجالس الرجال يوميا على المقهى.


واستكمل ياسر سرد معاناته قائلا: إنه فوجئ بها اثناء سيره في الشارع مع رجل تسير جانبه وعندما سألها عن هويته وسبب تواجدها معها ردت عليه بكل بساطة قائلة: "ده سيد صديقي"، ومن تلك اللحظة تأكد الزوج من عدم تنازل زوجته عن تصرفاتها وسلوكها المشينة وقرر تطليقها غيابيا. 

محكمة الاسرة رنا الكيت كات طلبت الطلاق الطلاق أنواع الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة.. الاثنين

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

موضوعات متعلقة

الحبس لمتهمين أحدثا عاهة مستديمة لمواطن في البساتين

السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة السلاح واستعراض القوة

الحبس سنة و6 أشهر لمُتهم بتعاطي المُخدرات في البساتين

خلال سباق السيارات.. تأجيل محاكمة متهم بالاصطدام بفتاة

سقط عليه حجر ضخم.. قرار من المحكمة بشأن قاتل شخص في البساتين

حبس شخصين سرقا الأبواب الحديدية من العقارات بمدينة نصر

عصا حديدية وخشبة.. المؤبد لقاتل مواطن في البساتين

بعد تصريحات محامي اللاعب محمد المغربي بشأن أزمة حسين الشحات..أشرف عبدالعزيز يرد..تفاصيل

ترشيحاتنا

مظاهرات في إسرائيل تطالب باستقالة نتنياهو.. وأهالي الأسرى: سنعمل على استبداله

مقتل مسلح بسكين وإصابة شرطية في شمال ألمانيا

فضيحة فايز سرنجة في المحكمة .. وانهيار الزوجة رنا بكلمات مثيرة

أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2024 في المجمعات الاستهلاكية

وزير الخارجية: مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

سفينة تحمل مساعدات غذائية لغزة تغادر ميناء قبرص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أسياخ الدجاج الحارة| جديدة و لذيذة

بشرى لأصحاب المعاشات.. صرف المرتب بالزيادة الجديدة خلال ساعات| اعرف هتقبض كام

نشرة المرأة والصحة|إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة.. 5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

فيديو

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ