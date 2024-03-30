عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وراك مصيبة.. هدى المفتي تفاجئ رامز جلال قبل بدء المقلب| فيديو

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر

وقع الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.

txt

حلقة نارية .. مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر

txt

عيب.. فشل مقلب الكالون في السيفون لأول مرة ورامز جلال يتدخل


واستقبل الفنان رامز جلال، الفنانة هدى المفتي، فور وصولها البرنامج ليفاجئها بخروجه من الشجرة، لتعبر "المفتي"، عن قلقها من رامز جلال، قبل بدء المقلب قائلة،: "مش هتتحرك من جنبي.. انت مالك طيب ليه المرة ديه أكيد وراك مصيبة".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.


وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.
 

هدي المفتي رامز جلال رامز جاب من الاخر رامز مقالب رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

حلقة نارية .. مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم: الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة صحيحة

حياة كريمة تكافئ سيدة تجمع الملابس وتساعد بها غير القادرين

7 مرشحين| كواليس بحث ليفربول عن خليفة كلوب

أحمد عمر هاشم: تفسير الشعراوي للقرآن جذب انتباه العالم .. وهذا هو السبب

"لابسة بنطلون سبعيناتي جلد البغبغان".. رامز جلال يسخر من ملابس هدى المفتي

الذهب يفقد 25 جنيها من قيمته في ختام تعاملات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مهلبية بالرمان| بأسهل الخطوات

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

طريقة عمل أسياخ الدجاج الحارة| جديدة و لذيذة

بشرى لأصحاب المعاشات.. صرف المرتب بالزيادة الجديدة خلال ساعات| اعرف هتقبض كام

فيديو

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ