الكبير أوي 8 الحلقة الـ20.. غوريلا .. مفاجأة مربوحة للكبير

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل الكبير أوي لأحمد مكي الكثير من المواقف الكوميدية التى جمعت شخصية الكبير بباقى أفراد المسلسل.



وبدأت الحلقة برفض الكبير سفر العترة مع أصدقائه فى رحلة خاصة، وسط مشهد كوميدي حيث قام العترة بابلاغ اصدقائه للدعاء على الكبير بسبب رفضه السفر معهم.



وشهدت الحلقة قيام مربوحة بالشكوي لجوني بسبب حالة الفراغ التى تعيش فيها داخل المنزل ونصحها بتربية حيوانات إليفة لكي يشغلوا وقتها وبالفعل قررت مربوحة تربية غوريلا داخل المنزل.



وانتهت الحلقة بقدوم غوريلا داخل منزل الكبير وأخفتها مربوحة عن أعين الكبير لحين الاعتراف له بهذا القرار





أحداث الكبير أوي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8



أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.