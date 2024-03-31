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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين.. الخميس

ثالث جلسات محاكمة
ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى قضية وزارة التموين.. الخميس ال

تستكمل الدائرة الثالثة بـ محكمة جنايات القاهرة  المنعقدة فى العباسية، الخميس المقبل، 4 أبريل 2024، محاكمة المتهمين فى قضية رشوة وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

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 وكانت المحكمة أمرت بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقي المتهمين فى القضية.

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وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

واتهمت النيابة في قضية رشوة وزارة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

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