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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزارة العدل تنشر تقريرها السنوي لعام 2023

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

أصدرت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، التقرير السنوي للوزارة لعام 2023، والذي يعطي صورة واضحة وجلية عن ما قامت به الوزارة تحقيقا لرؤية مصر 2023 خلال العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل، التقرير، حيث أكدت أنه لما تمثل الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مصير التنمية الشاملة في مصر، والتى تعمل على تنظيم أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة في ضوء الإمكانات المتاحة والمتوقعة وانطلاقا من تعزيز قيم الشفافية تم الانتهاء من التقرير السنوي لوزارة العدل لعام 2023.

ويتضمن موجزاً لأهم الإنجازات التي تحققت على مدار عام 2023 في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة والمحاكم والجهات المعاونة بهدف تحقيق الغايات والأهداف التي اُنشئت الوزارة من أجلها وتسعى إلى تحقيقها، وذلك في اطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2023 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة ذات الصلة بوزارة العدل.

وزارة العدل

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