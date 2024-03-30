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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لكلاسيكو بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

صدى البلد

كشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد دورتموند في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

وحسم بايرن ميونخ لقاء الدور الأول على ملعب سيجنال إيدونا بارك برباعية نظيفة، ووقع حينها هاري كين على هاتريك بعدما افتتح دايو أوباميكانو التسجيل للعملاق البافاري.

تشكيل بايرن ميونخ

أولريتش- كيميتش- دي ليخت- داير- ديفيز- جوريتسكا- لايمر- ساني- مولر- موسيالا- كين.

كما أعلن إيدين تيرزيتش، مدرب دورتموند، تشكيل فريقه والذي أتي كالأتي:

ماير- ماتسين- شلوتيربيك- هوميلز-ريرسون- نميتشا- تشان- براندت- سانشو- فولكروج- أديمي.
 

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