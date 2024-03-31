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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 7 متهمين بقـ.تل شخص والشروع في إنهاء حياة نجله بالوراق.. الخميس

محاكمة 7 متهمين بق.تل
محاكمة 7 متهمين بق.تل شخص والشروع في قت.ل نجله بالوراق

تستكمل  محكمة جنايات الجيزة، الخميس المقبل 4 أبريل 2024، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وآخر، بسبب خلافات سابقة بينهم، في منطقة الوراق.

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وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين " ع . م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس،  "س . س"، 23 سنة، سمكري سيارات، "ح . ي"، 25 سنة، ميكانيكي موتوسيكلات، "ك . أ"، 19 سنة، ميكانيكي، "ي . م"، 20 سنة، تاجر مواشي، "د .ش"، 22 سنة، مبلط سيراميك،  "م . م"، 40 سنة،  صاحب مطبعة، أنهم في يوم 13 أبريل 2023، قتلوا عمدا المجني عليه "ص . ع"، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه.

واستعان المتهم بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وما أن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالوا عليه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل نجل المجني عليه "م"، و "ت. س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه الأول، وما أن ظفروا به ورفقته نجله وآخر حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية، عالمين بنتيجتها الاحتمالية قابلين إياها، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة نجل المجني عليه بالعلاج، وفرار الآخر.

وبينت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول، والذي ترتب عليها ضررا ماليا، كما حاز المتهمين وأحرزوا أسلحة نارية "فردين، بندقية" خرطوش وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات المرافعة خلافات بسبب خلافات الجيرة

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