الحكم على المتهم بق.تل طفلة الخصوص والشروع في إنهاء حياة شقيقها.. الأربعاء

تصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم أحمد نصر، وعضوية المستشارين أحمد شحته عبد السلام، ومحمد سعد الدين محمد حسن، وأمانة سر ماهر الشوبري، الأربعاء المقبل 3 أبريل 2024، الحكم في قضية اتهام عاطل لاتهامه بقتل طفلة والشروع في قتل شقيقها باستخدام أدوات "عصا وسلك كهربائي"، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3663 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، بإشراف المستشار أمجد المنوفى محامي عام أول جنوب بنها الكلية بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من التحقيقات تتهم النيابة العامة "أحمد كمال محمد عبد السلام"، محبوس، 31 سنة، عاطل، لأنه في يوم 5 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وحال كون المحني عليهما طفلين لم يجاوزا ثمانية عشر عام ميلادي كامل، قتل عمداً الطفلة المجني عليها "يمن محمد مصطفى عبد الحميد"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - عصا - وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضرباً بالأداة المار بياتها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه "صفوت محمد مصطفى عبد الحميد"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصا، سلك كهربائي، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضرباً بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي كادت ان تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أدوات - عصا وسلك كهربائي - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوع من الضرورة الحرفية أو الشخصية.