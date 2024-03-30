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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ليفركوزن يحافظ على صدارة الدوري الألماني بالفوز على هوفنهايم 2-1

بايرن ليفركوزن
بايرن ليفركوزن

حافظ باير ليفركوزن، على صدارة الدوري الألماني، بعد فوزه المثير على هوفنهايم بنتيجة 2-1، اليوم السبت، في إطار الجولة 27.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، وصل باير ليفركوزن إلى 73 نقطة، معادلًا الرقم القياسي للفريق في موسم 1999-2000.

وأضافت الشبكة، أن ليفركوزن حتى الآن حصد نقاطًا أكثر من بايرن ميونخ في الموسم الماضي بأكمله (71 نقطة في 34 مباراة).

وحافظ باير ليفركوزن على سجله خاليًا من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم (الدوري الألماني والدوري الأوروبي وكأس ألمانيا).

ويتصدر ليفركوزن، جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، بايرن ميونخ حامل اللقب، الذي سيواجه بوروسيا دورتموند، مساء اليوم.

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