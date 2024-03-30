أطلقوا الشماريخ في الشارع.. الحبس والمشدد لأولاد سليم وجمعة بتهمة البلطجة بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 15 متهمًا بالحبس سنة واحدة، والمشدد 3 سنوات لآخرين لاتهامهم باستعراض القوة واستخدام شماريخ في إحدي شوارع الجيزة.

تضمن أمر إحالة 18 متهما لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه استعراض القوة فيما بينهم، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 19974 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

جاء في أمر الإحالة ان المتهم "مجدي.ي.ا" 61 سنة صاحب مؤسسة مكة لمنتجات الألبان، "يوسف.م.ج" 34 سنة عامل، "محمد.ي.ا" 34 سنة عامل، "أحمد.م.ي" 33 سنة عامل، "محمود.م.ي" 29 سنة عامل، "محمد.ي.م" 22 سنة، "زياد.ا.ي" 20 سنة،"أحمد.م.ي" 19 سنة، الطرف الأول من عائلة جمعه استعرضوا القوة ضد الطرف الآخر من عائلة سليم ومن 8 أشخاص.

تبين ان سبب المشاجرة خلافات جيرة فيما بينهم تطورت إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقاموا الطرفين بالتعدى علي بعضهم البعض باستخدام عصي شوم، كما قاموا بتراشق الحجارة والزجاجات واستخدام الشماريخ واحداث حالة من الفزع والرعب لدي المواطنين واستعراض القوة والبلطجة وتعكير صفو الأمن العام وتعطيل حركة المرور والمواصلات العامة دون مراعاة لحرم الطريق.

كما قام الطرفان بالتعدى علي أفراد الشرطة بالسب والشتم دون إحداث إصابات.

ووجهت للمهتمين اتهامات احراز عصا "شومة" وسلاح أبيض وشماريخ وزجاجات فارغة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 18 متهما لاستعراض القوة فيما بينهم باستخدام شماريخ وزجاجات وقاموا بتراشق الحجارة في شوارع الجيزة، مما أحدث حالة من الفزع والرعب لدي المواطنين.



كانت قد أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام طرفي المشاجرة، وهم طرف أول من 8 متهمين من عائلة جمعه، وطرف آخر من 8 متهمين من عائلة سليم، وبحوزه كل منهم عصا شومه وشمروخ.

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

