عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطلقوا الشماريخ في الشارع.. الحبس والمشدد لأولاد سليم وجمعة بتهمة البلطجة بالجيزة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 15 متهمًا بالحبس سنة واحدة، والمشدد 3 سنوات لآخرين لاتهامهم باستعراض القوة واستخدام شماريخ في إحدي شوارع الجيزة.

تضمن أمر إحالة 18 متهما لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه استعراض القوة فيما بينهم، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 19974 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

جاء في أمر الإحالة ان المتهم "مجدي.ي.ا" 61 سنة صاحب مؤسسة مكة لمنتجات الألبان، "يوسف.م.ج" 34 سنة عامل، "محمد.ي.ا" 34 سنة عامل، "أحمد.م.ي" 33 سنة عامل، "محمود.م.ي" 29 سنة عامل، "محمد.ي.م" 22 سنة، "زياد.ا.ي" 20 سنة،"أحمد.م.ي" 19 سنة، الطرف الأول من عائلة جمعه استعرضوا القوة ضد الطرف الآخر من عائلة سليم ومن 8 أشخاص.

تبين ان سبب المشاجرة خلافات جيرة فيما بينهم تطورت إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقاموا الطرفين بالتعدى علي بعضهم البعض باستخدام عصي شوم، كما قاموا بتراشق الحجارة والزجاجات واستخدام الشماريخ واحداث حالة من الفزع والرعب لدي المواطنين واستعراض القوة والبلطجة وتعكير صفو الأمن العام وتعطيل حركة المرور والمواصلات العامة دون مراعاة لحرم الطريق.

كما قام الطرفان بالتعدى علي أفراد الشرطة بالسب والشتم دون إحداث إصابات.

ووجهت للمهتمين اتهامات احراز عصا "شومة" وسلاح أبيض وشماريخ وزجاجات فارغة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 18 متهما لاستعراض القوة فيما بينهم باستخدام شماريخ وزجاجات وقاموا بتراشق الحجارة في شوارع الجيزة، مما أحدث حالة من الفزع والرعب لدي المواطنين.
 

كانت قد أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام طرفي المشاجرة، وهم طرف أول من 8 متهمين من عائلة جمعه، وطرف آخر من 8 متهمين من عائلة سليم، وبحوزه كل منهم عصا شومه وشمروخ.

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

موضوعات متعلقة

دلقوا على جسمه البنزين وحرقوه .. سبب صادم في جريمة بالعمرانية

الجنايات تبرىء ديلر الحشيش في الجيزة

كنز مزيف.. سقوط شابين بحوزتهما 322 تمثالا أثريا مقلدا في كرداسة

٥ آلاف دولار.. إحباط محاولة طالبين بـ أكاديمية دولية ترويج عملات أجنبية

براءة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

هنحول الورق دولارات.. صاحب معرض سيارات يحتجز أجنبيان ويجبرهما على توقيع إيصالات أمانة بأكتوبر

نهاية الألعاب النارية.. تفحم سيارة في حدائق الأهرام خلال دقائق

دفن جثة عامل ضحية انفجار ماكينة في مصنع بالوراق

ترشيحاتنا

اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب| شاهد

ريم البارودي عن هجوم متابعيها على صورة الحجاب: "أنت مالك ألبس عريان ولا ملبسش"

كلمة مؤثرة.. ماذا قال الإمام في جنازة فتاة البراجيل.. شاهد بالفيديو

أطلقوا الشماريخ في الشارع.. الحبس والمشدد لأولاد سليم وجمعة بتهمة البلطجة بالجيزة

كواليس صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السيدة زينب بعد تجديده.. فيديو وصور

الترسانة النووية لـ أمريكا تقترب من أضعف مستوياتها.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ