عادت الاحتلال الإسرائيلي وشاركت بقضية الإبادة الجماعية.. لماذا أيرلندا الدولة الأكثر تأييدا للفلسطينيين في أوروبا؟

تعد أيرلندا أحدث دولة تقول إنها ستتدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، في انعكاس لموقف البلاد الطويل الأمد من التضامن مع القضية الفلسطينية، وقد أعلنت أيرلندا هذا الأسبوع أنها ستتقدم بتدخلها، مما يزيد من الضغوط الدولية المتزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف هجومها المدمر على غزة وإنهاء القيود الصارمة على المساعدات الغذائية التي تدفع الفلسطينيين نحو المجاعة.

وفي خطاب ألقاه وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن يوم الأربعاء، قال إن هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل والحرب الإسرائيلية على غزة "يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي على نطاق واسع"، ووفقا للتقارير، من المتوقع أن تدرج أيرلندا في مداخلتها الحجة القائلة بأن منع إسرائيل المساعدات الغذائية لغزة يمكن اعتباره عملا من أعمال الإبادة الجماعية، في تقرير لشبكة CNN الأمريكية، تسائلت وأجابت في ذات الوقت، وهو لماذا تعد أيرلندا الدولة الأكثر تأييدًا للفلسطينيين في أوروبا؟.

"تجربة استعمارية مشتركة"

موقف أيرلندا من الصراع بين إسرائيل وحماس جعلها حالة شاذة بين الحكومات الأوروبية، وتقول زوي لولور، التي تقود حملة التضامن الأيرلندية مع فلسطين (IPSC)، إن هناك تعاطفًا عميقًا في أيرلندا مع الشعب الفلسطيني، وينشأ هذا التضامن إلى حد كبير من تجربة القهر المشتركة من قبل دولة محتلة، فقد خضعت الدولة الجزيرة للحكم الإنجليزي ثم البريطاني لأكثر من 800 عام، بعد أن استولى الغزاة الأنجلو نورمان على مساحات شاسعة من الأراضي من الأيرلنديين الأصليين في القرن الثاني عشر.

فيما قالت جين أولماير، أستاذة التاريخ في كلية ترينيتي في دبلن: "كانت أيرلندا أقدم مستعمرة بريطانية"، مشيرة إلى أن أيرلندا كانت على عكس دول أوروبا الغربية الأخرى، التي كان العديد منها في حد ذاتها قوى إمبريالية، وأضافت: "لكن، مثل فلسطين، كانت لدى (أيرلندا) تجربة مباشرة ومستمرة مع الإمبريالية، فالتجربة الاستعمارية المشتركة بين الأيرلنديين والفلسطينيين شكلت بلا شك كيفية تعامل الناس من أيرلندا مع صراعات ما بعد الاستعمار".

مجاعة البطاطس الكبرى

وبحسب ما جاء بتقرير الشبكة الأمريكية، ففي أثناء وجودها تحت السيطرة البريطانية، تعرضت أيرلندا في كثير من الأحيان لحكم عنيف وتمييزي من لندن، وكان أشهرها مجاعة البطاطس الكبرى في أربعينيات القرن التاسع عشر، والتي توفي خلالها ما يقرب من مليون شخص بسبب الجوع بعد فشل محصول البطاطس بشكل متكرر، أدى فشل الحكومة البريطانية في مساعدة السكان الذين يعانون من الجوع بشكل كافٍ إلى إجبار أكثر من مليون شخص على الهجرة، وقد ألمح ليو فارادكار، الذي استقال مؤخراً من منصب رئيس وزراء أيرلندا، إلى ذلك خلال احتفالات عيد القديس باتريك في البيت الأبيض هذا الشهر، عندما عقد مقارنة بين التجربتين الأيرلندية والفلسطينية.

"كثيراً ما يسألني القادة عن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني" ويقول فارادكار: "لجواب بسيط: نحن نرى تاريخنا في عيونهم، "قصة نزوح، وسلب، وتساؤل حول الهوية الوطنية أو إنكارها، والهجرة القسرية، والتمييز، والآن الجوع"، وتقول جيلان وهبة عبد المجيد، السفيرة الفلسطينية في أيرلندا، إن الدعم الأيرلندي يأتي من تاريخ من التجارب المشتركة، وقالت لشبكة CNN: "هذه الخلفية التاريخية التي تحملها الشعب الأيرلندي نفسه، إنهم يعرفون بالضبط ما معنى الاحتلال والاستعمار والقمع والسلب، فالأيرلنديون يعرفون ما يشعر به الفلسطينيون عندما نصل الآن إلى هذه الدرجة من الجوع.

تقسيم إيرلندا

بعد العديد من المحاولات الفاشلة لاستعادة سيادتها، سواء العنيفة أو السلمية، تم تقسيم أيرلندا من قبل البريطانيين في عام 1921، وظل جزء من مقاطعة أولستر في شمال الجزيرة في المملكة المتحدة تحت اسم أيرلندا الشمالية، غادرت الأراضي المتبقية الاتحاد بعد عام، وأصبحت تعرف باسم الدولة الأيرلندية الحرة ولاحقًا جمهورية أيرلندا، ويؤكد أولماير أن أيرلندا "قدمت نموذجًا للتقسيم" في فلسطين التاريخية عام 1948، وتم إنشاء كلا القسمين إلى حد كبير على أسس دينية، اشتهرت مدينة أولستر بعد إنشائها في عام 1921 بأنها "دولة بروتستانتية للشعب البروتستانتي".

وفي عام 1917، أعلنت الحكومة البريطانية أنه يجب أن يكون هناك " وطن قومي للشعب اليهودي " داخل فلسطين التاريخية، وقدمت الأمم المتحدة خطة عام 1947 لتقسيم الأرض بين العرب واليهود، وهو ما رفضه الفلسطينيون، ووصف رونالد ستورز، أول حاكم بريطاني للقدس، خطة إقامة وطن لليهود في فلسطين بأنها "أولستر يهودي مخلص صغير في بحر من العروبة التي يحتمل أن تكون معادية"، وبعد عقود، كان الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من فلسطين التاريخية منذ عام 1967 فصاعدًا هو الذي "عزز الرأي السياسي والشعبي الأيرلندي وراء القضية الفلسطينية"، كما قال المؤلف والمؤرخ سيان غانون لشبكة CNN.

أولوية رئيسية في السياسة الخارجية

أثناء وبعد 30 عاماً من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية، المعروف باسم "الاضطرابات"، كان سكان أيرلندا ينظرون إلى نضال الفلسطينيين من أجل التحرير من خلال منظور صراعهم الخاص، وكان القوميون الأيرلنديون الجمهوريون، الذين يشنون حملة للانفصال عن المملكة المتحدة، يتعاطفون بشكل عام مع الفلسطينيين، عادة ما وقف الموالون البريطانيون والوحدويون في أيرلندا الشمالية إلى جانب إسرائيل.

وفي عام 1980، أصبحت جمهورية أيرلندا أول عضو في الاتحاد الأوروبي يعلن الحاجة إلى دولة فلسطينية مستقلة، ومنذ ذلك الحين دفعت من أجل حل الدولتين، تصف الحكومة الأيرلندية السلام في الشرق الأوسط بأنه "أولوية رئيسية في السياسة الخارجية" وتلقي باللوم على السياسات الإسرائيلية في "جعل تحقيق السلام أكثر صعوبة".

الفلسطينيون قضية داخلية في أيرلندا

وكانت أيرلندا تنتقد بشكل مستمر السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين، أعرب الساسة وعامة الناس عن قلقهم إزاء ما كان يُنظر إليه إلى حد كبير باعتباره رد فعل إسرائيلياً قاسياً، ومن غير المرجح أن يتخذ سيمون هاريس، رئيس الوزراء الجديد للبلاد، موقفا أكثر ليونة. وسلط أصغر زعيم على الإطلاق في أيرلندا الضوء على تأثير الحرب على الأطفال في خطاب ألقاه أمام البرلمان في نوفمبر، قائلاً: "لا يمكنك بناء السلام على المقابر الجماعية للأطفال".

ولم تتراجع إسرائيل عن إطلاق النار على أيرلندا. وقال وزير التراث، عميحاي إلياهو، في شهر نوفمبر إن الفلسطينيين في غزة “يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحارى”، من بين تعليقات أخرى مثيرة حاول نتنياهو أن ينأى بنفسه عنها. وفي فبراير/شباط، قالت سفيرة إسرائيل لدى أيرلندا، دانا إرليخ، في مقابلة مع محطة الإذاعة نيوزتوك إنها لم تسمع سوى "وجهة نظر أحادية الجانب ، تصور إسرائيل على أنها الشرير الوحيد".

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وعندما أطلقت حماس سراح إميلي هاند، وهي فتاة أيرلندية إسرائيلية ، بعد أن احتجزتها كرهينة لمدة خمسين يوماً، أثار منشور فارادكار اللاحق على قناة X قائلًا إنها "ضائعة" ضجة كبيرة في إسرائيل، وتم استدعاء السفير الأيرلندي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث اتهم وزير الخارجية إيلي كوهين فارادكار بفقدان “بوصلته الأخلاقية” والحاجة إلى “التحقق من الواقع”.

وقد اتخذت أحزاب المعارضة في أيرلندا موقفا أقوى من موقف الحكومة، وخاصة الشين فين، وهو الحزب الذي يدعم إعادة توحيد أيرلندا وينشط على جانبي الحدود. وقالت زعيمتها ماري لو ماكدونالد إن "غزة لا يمكن أن تصبح مقبرة للقانون الدولي "، ودعت في بعض الأحيان إلى طرد السفير الإسرائيلي، وقال مات كارثي، المتحدث باسم حزب الشين فين للشؤون الخارجية والدفاع، لشبكة CNN: "إن أيرلندا هي واحدة من الدول القليلة التي تعتبر فيها القضايا الفلسطينية والفلسطينية المتعلقة بالصراع قضية سياسية داخلية إلى حد كبير". "لقد كان هناك قدر من الضغط على الحكومة الأيرلندية لتكون في المقام الأول قوية للغاية في خطابها."

عدد السكان المجلفن

وقد ظهر الدعم الشعبي للفلسطينيين خلال المظاهرات التي جرت على مستوى البلاد في المدن والبلدات في جميع أنحاء أيرلندا منذ بدء حرب غزة، وقال السفير عبد المجيد: "في بعض الأحيان، في جميع الطرق في جميع المدن، أرى العلم الفلسطيني، إنه شيء يخبر الفلسطينيين أنكم لستم وحدكم في هذا العالم؛ هناك أشخاص آخرون في هذا العالم يعرفون (كيف) تعاني.

وقد شاركت لولور، من حملة التضامن الأيرلندية مع فلسطين، في المظاهرات على مدى الأسابيع الـ 25 الماضية إما في مدينتها ليمريك أو في العاصمة دبلن، وقالت: "إن ما نراه في غزة قد حشد الناس بالفعل إلى حد لم أشهده من قبل". "نحن شعب تعرض أيضاً للمجاعة التي فرضتها علينا قوة استعمارية. لذلك، أعتقد أن هذا له صدى كبير لدى الناس هنا.

وقد أظهر استطلاع أجرته منظمة العفو الدولية في يناير أن 71% من الناس في أيرلندا يعتقدون أن الفلسطينيين يعيشون في ظل نظام فصل عنصري ، في حين أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة آيريش تايمز في فبراير أن 62% يعتقدون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة غير مبررة، وبالنسبة للناشطين مثل لولور وحزب الشين فين المعارض، فإن تدخل الحكومة الأيرلندية في محكمة العدل الدولية كان مستحقاً منذ زمن طويل.

وقال كارثي: "إن تجربتنا في عملية السلام وتجربتنا في أهمية التضامن والتدخلات الدولية جعلتنا ندرك تمام الإدراك أن هذا أمر لا يمكننا أن نجلس ونشاهده على شاشات تلفزيوننا"، وأضاف: “لا أعتقد أنه من المناسب أن تقيم دولة مثل أيرلندا علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل كما تفعل مع الدول الأخرى التي لا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ”. "وأعتقد أنه سيكون إجراءً ذا معنى يمكن أن تتخذه الحكومة الأيرلندية لطرد السفير الإسرائيلي حتى انتهاء الهجوم على غزة".