دوري أبطال أفريقيا.. يانج أفريكانز يتعادل أمام صن داونز سلبيا

تعادل فريق يانج أفريكانز مع نظيره صن داونز بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الوطني مكابا بتنزانيا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "نهاية مباراة يانج أفريكانز وصن داونز بالتعادل السلبي بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان السبت القادم في مباراة الإياب، لتحديد المتأهل لدور نصف النهائي.

يذكر أنه في حالة تأهل النادي الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيلتقي الفائز من مباراة مازيمبي وبترو أتليتكو الأنجولي.