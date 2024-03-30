عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تخوض تنمية زراعية شاملة عبر مشاريع عملاقة لتعزيز الأمن الغذائي

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي يقود قاطرة مشروعات عملاقة زراعية وصناعية لم تشهدها مصر من قبل ولم تعهدها طوال تاريخها الحديث، بمثل هذه الضخامة مثل مشروع مستقبل مصر الزراعي، والذي يعد مستقبل مصر الزراعي بالفعل بحجم مساحة وإنتاج هو الأضخم زراعيا في الوطن.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له، اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كل احتياجات المشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي، قائلا: تأتي في وقتها تماما وفي ظل تحديات اقتصادية عالمية لتعزز الأمن الغذائي لمصر ووفرة في السلع والمحاصيل والمنتجات الزراعية وفرص استثمارية هائلة بالقطاع الزراعي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، واطلاع الرئيس على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعي المنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة.

واختتم النائب أحمد محسن، أن مصر تخوض تنمية زراعية هائلة تناسب حجم سكانها ومتطلباتهم في الحاضر والمستقبل، وهو ما يحسب للسيسي وحكمه ورؤيته الشاملة للتنمية لصالح مصر.

الرئيس السيسي مشروعات عملاقة زراعية مشروع مستقبل مصر الزراعي الأراضى الزراعية الامن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شبورة على بعض الطرق غدًا.. احذر عند القيادة في هذه المناطق

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

ترشيحاتنا

وفر 650 ألف جنيه.. اركب كيا سبورتاج 2023 بأرخص سعر "كسر زيرو"

خلاف جديد بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج .. ما القصة ؟

العرابي: الحفاظ على استقرار الدولة المصرية من أهم إنجازات الرئيس السيسي

موقفي ثابت.. أحمد موسى :عمري ما أنسى ما فعله الرئيس السيسي لمصلحة مصر

مسؤول إسرائيلي عن المفاوضات مع حماس: جيشنا لن يذهب إلى أي مكان

صدى البلد تقدم التغطية الأوسع.. أحمد موسى: إنجازات السيسي تحتاج آلاف الساعات للحديث عنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

تامر نبيل ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

تحذير .. أطعمة منتشرة في رمضان تدمر خصوبة الرجال

فيديو

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ