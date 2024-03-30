دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان.. كلمات مستجابة لا تغفل عنها

مع بداية العشر الأواخر من رمضان، يبحث المسلمون عن دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان، للإكثار منه في هذه الأوقات خاصة في صلاة التهجد في أول ليلة من هذه الليالي حيث يبدأ المسلمون الاعتكاف في المساجد بمختلف المحافظات في مصر.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز كلمات تقال في دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان

دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان

إلهى وسيدى إن الكريم لا تتخطاه الآمال ، فاللهم أقسمتُ عليك بجود بسط يديك، وكرم وجهك، ونور عينيك، وكمال أعينك، أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك، وتعلقت به قدرتك، وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضدٌّ لذلك، وأكمل ديننا، وأتمم علينا نعمتك، وهب لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتولى قبض أرواحنا بيدك، وحُل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده، بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل لطفك إنّك على كل شيء قدير.

اللهم إن بابك لا يُسد، وسائلك لا يُرد، ومحبك لا يُصد، من آتاك مغلوباً نصرته، ومن آتاك ذليلاً عززته، ومن آتاك فقيرآ اغنيته

ومن آتاك ضالآ هديته، ومن آتاك نادِماً قبلته، ومن آتاك مُحبآ قربته، فلك الحمد انك انت الله رب العالمين.

اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا،اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

أدعية الحادي والعشرين من رمضان

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، قَوِيَ عَلَيْهِ بَدَنِي بِعَافِيَتِكَ، وَنَالَتْهُ قُدْرَتِي بِنِعْمَتِكَ، وَانْبَسَطَتْ إِلَيْهِ يَدِيِ بِسَعَةِ رِزْقِكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، احْتَجَبْتُ بِهِ عَنِ النَّاسِ بِسِتْرِكَ، وَاتَّكَلْتُ فِيِه عِنْدَ خَوْفِي مِنْكَ عَلَى أَمَانِكَ، وَوَثِقْتُ مِنْ سَطْوَتِكَ عَلَيَّ بِحِلْمِكَ، وَعَوَّلْتُ فِيِه عَلَى كَرَمِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ عَفْوِكَ. اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ، وَإِلَى مَلاَئِكَتِكَ، وَإِلَى رُسُلِكَ، وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ، وَيُحِبُّ مَلاَئِكَتِكَ، وَيُحِبُّ رُسُلَكَ، وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ الّذِي عَاهَدَكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَمِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ كَلاَمِنا مِنَ الدُّنْيا لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

اللَّهُمَّ لاَ تَتْرُكْنَا فِي غَفْلَةٍ وَلاَ تَأْخُذْنا عَلَى غِرَّةٍ، اللهم بلغنا ليلة القدر وبركة ليلة القدر وخير ليلة القدر وأنوار ليلة القدر واجعلنا فى شهرنا هذا وفى ليلتنا هذه من العتقاء من النار ومن المقبوليين.

وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سيدنا و نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيِنِ، وَالحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيِنَ.