ديربي الرياض.. الهلال يضرب الشباب برباعية في دوري روشن السعودي

انتهت أحداث مباراة الهلال والشباب بفوز الزعيم الأزرق بتيجة 4-3، في إطار الجولة رقم 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الهلال كل من ألكسندر ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 20 و27، وسيرجي سافيتش في الدقيقة 42، وسالم الدوسري في الدقيقة 57، بينما سجل أهداف الشباب مصعب فهد الجوير في الدقيقة 3، وحسين خالد الصبياني في الدقيقة 64، ورومان سايس في الدقيقة 79 من انطلاق المباراة.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر بتلك النتيجة الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مطارده فريق النصر.

وكشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، عن التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب، اليوم السبت، في إطار الجولة رقم 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب عن صفوف الهلال، اليوم، العديد من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم سعود عبد الحميد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأيضًا وفاة والده، وناصر الدوسري وعبد الإله المالكي، بعد إصابتهما مع المنتخب السعودي.

ودخل الزعيم المباراة بالتشكيل التالي: