بعد رباعية الشباب.. الهلال يحطم رقما قياسيا في الدوري السعودي

كسر الهلال رقمه التاريخي المتعلق بالحصيلة التهديفية خلال موسم واحد بالدوري السعودي، وذلك بعدما سجل 4 أهداف ضد الشباب، مساء السبت، ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وتمكن الفريق الهلالي من تسجيل 4 أهداف ضد الشباب، من توقيع ألكسندر ميتروفيتش "هدفين" وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري.

وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة تويتر، فإن الهلال نجح في تخطي أفضل سجل تهديفي له خلال موسم واحد في المسابقة، بعدما وصل إلى 76 هدفا.

وأوضح أن "أفضل سجل تهديفي للهلال يعود إلى موسم 2019-2020، عندما سجل 74 هدفا، قبل أن يتخطى ذلك خلال 25 مباراة فقط بالموسم الجاري".

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 71 نقطة، متفوقا على النصر بفارق 12 نقطة.

