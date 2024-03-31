مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

أشادت الفنانة مي سليم بتعاونها مع الفنان فتحي عبد الوهاب ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل المداح الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت مي سليم فى برنامج نجوم رمضان اقربلك للاعلامية إنجى على، إنها سعيدة بالعمل مع الفنان فتحي عبد الوهاب لأنه فنان عبقري ومميز، وأنه ليس التعاون الأول بينهما، وأنها تعاونت معه فى عمل آخر، ولكن لم تجمعهما مشاهد ببعضهما ، معلقة: أنبسطت أوي بالعمل مع فتحي عبد الوهاب لأنه فنان عبقري وشاطر .

وأضافت مي سليم ، قائلة : أن تجسيد دور الشيطانة ضمن أحداث مسلسل المداح4 هو دور جديد ومختلف تمامًا لأنها لم تجسد مثل هذه الشخصية من قبل.

وعلى صعيد متصل ، كشفت الفنانة مى سليم عن بعض الكواليس بمسلسل المداح أسطورة العودة وما تعرضت له بعد اول يوم تصوير حيث جمعها مشهد بالفنان فتحى عبد الوهاب.

وقالت مى سليم : أول ما روحت تصوير "المداح" قولتلهم أنا بسمع إن عندكم عفاريت وبجد بيحصلكم حاجة قالولي متخافيش دي حاجات بسيطة، بعدها كنت بصور مشهد مع فتحي عبد الوهاب والولد اللي بيشتغل معايا ماسك الحاجات بتاعتي والجاكيت، وفجأة الجاكيت ولع.

وأضافت مى سليم : الأوضة اللي كنا فيها كان فيها شمع سألت الولد انت جيت ناحية الشمع قالي والله أنا واخد الجاكيت في حضني مجتش ناحيتها، خرجت لأستاذ أحمد سمير فرج سألته إيه دا أنا لسه تاني يوم تصوير والولد اللي كان بيعملي شعري السيشوار فرقع، كل مرة أروح للوكيشن بقرأ كل الآيات القرآنية اللي حفظاها وبشغل قرآن في الكرفان.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.