عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

مي سليم
مي سليم

أشادت الفنانة مي سليم بتعاونها مع الفنان فتحي عبد الوهاب ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل المداح الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت مي سليم فى برنامج نجوم رمضان اقربلك للاعلامية إنجى على، إنها سعيدة بالعمل مع الفنان فتحي عبد الوهاب لأنه فنان عبقري ومميز، وأنه ليس التعاون الأول بينهما، وأنها تعاونت معه فى عمل آخر، ولكن لم تجمعهما مشاهد ببعضهما ، معلقة: أنبسطت أوي بالعمل مع فتحي عبد الوهاب لأنه فنان عبقري وشاطر .

وأضافت مي سليم ، قائلة : أن تجسيد دور الشيطانة ضمن أحداث مسلسل المداح4 هو دور جديد ومختلف تمامًا لأنها لم تجسد مثل هذه الشخصية من قبل.

وعلى صعيد متصل ، كشفت الفنانة مى سليم عن بعض الكواليس بمسلسل المداح أسطورة العودة وما تعرضت له بعد اول يوم تصوير حيث جمعها مشهد بالفنان فتحى عبد الوهاب.

وقالت مى سليم : أول ما روحت تصوير "المداح" قولتلهم أنا بسمع إن عندكم عفاريت وبجد بيحصلكم حاجة قالولي متخافيش دي حاجات بسيطة، بعدها كنت بصور مشهد مع فتحي عبد الوهاب والولد اللي بيشتغل معايا ماسك الحاجات بتاعتي والجاكيت، وفجأة الجاكيت ولع.

وأضافت مى سليم : الأوضة اللي كنا فيها كان فيها شمع سألت الولد انت جيت ناحية الشمع قالي والله أنا واخد الجاكيت في حضني مجتش ناحيتها، خرجت لأستاذ أحمد سمير فرج سألته إيه دا أنا لسه تاني يوم تصوير والولد اللي كان بيعملي شعري السيشوار فرقع، كل مرة أروح للوكيشن بقرأ كل الآيات القرآنية اللي حفظاها وبشغل قرآن في الكرفان.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

 

اخبار مي سليم مسلسل المداح4 أبطال مسلسل المداح ٤ ابطال مسلسل المداح مسلسلات رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو

كانت ضامنة خطيبها وهتتحبس.. ننشر اعترافات والدة رحاب ضحية البراجيل في التحقيقات (انفراد)

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

موضوعات متعلقة

تامر نبيل ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

حضور وتمكن .. شهيرة تشيد بأداء حفيدها فى مسلسل "قلع حجر"

مسلسل صدفة الحلقة 20| عصام السقا ينجح في النصب على ريهام حجاج

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 20 .. خالد النبوي يطلب من مايان السيد أن تترك مروان

مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

سلمي أبو ضيف: لسة مش مستوعبة نجاح مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

مسلسل صدفة الحلقة 19.. خيانة عصام السقا لريهام حجاج

ترشيحاتنا

أسألكم الدعاء.. الملحن محمد يحيي يعلن وفاة والده

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في رمضان.. الأزهر يوضح

أستاذ تاريخ: طائلة الحشاشين تذكرنا بالخوارج

دعاء ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء التهجد في أول ليلة وترية.. احرص عليه قد تكون ليلة القدر

شاب يستدرج طالبا ويجرده من ملابسه ويجبره على الاستحمام أمام الكاميرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ