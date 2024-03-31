تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف وان بلس OnePlus Nord CE4

كشفت عدد من التسريبات أن شركة وان بلس الصينية تستعد لإطلاق تحفة جديدة من هواتف الفئة المتوسطة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ستقدم هاتف OnePlus Nord CE4 بمواصفات فائقة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف وان بلس القادم OnePlus Nord CE4 سيقدم دعم للشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات، وبناءً على ادعاء OnePlus فإنه سيكون أسرع هاتف Nord في الشحن على الإطلاق.

وسيأتي هاتف OnePlus Nord CE4 بشاشة من نوع AMOLED وجودة شاشة +FHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وبطارية ضخمة سعة 5500 مللي أمبير في الساعة.

وسيقدم هاتف OnePlus Nord CE4 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony Lytia LYT، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل باستخدام مستشعر Sony IMX355، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف OnePlus Nord CE4 بمعالج من نوع Snapdragon 7 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 256 جيجابايت، ونظام تشغيل OxygenOS 14.