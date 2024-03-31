لأول مرة| سمير فرج يفجر مفاجأة حول الهدنة في غزة.. فيديو

تحدث اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم": "لأول مرة يجتمع نتنياهو أمس مع أسر الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، والأسر تطالب بوقف إطلاق النار من أجل خروج الرهائن".

وأضاف سمير فرج: "هناك مظاهرات حاشدة في تل أبيب من قبل أسر الرهائن من أجل الإفراج عنهم، ونتنياهو بسبب الضغط عليه أعلن أنه سيتم استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة اليوم".

تفاؤل بالهدنة

وأردف الخبير العسكري والاستراتيجي: "لدي تفاؤل للهدنة لأول مرة بسبب الضغط الكبير على تننياهو".

