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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يزف بشرى سارة للرياضيين في مصر

صدى البلد

زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة للرياضيين في مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شوبير : بكرة هيتم تسليم جهاز متابعة الرياضيين عن بعد.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ستاد السلام، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة في بداية المران، تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، استمرت لعدة دقائق.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريبات فنية خفيفة تحت إشراف جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون، وحرص الجهاز الفني على أن تكون التدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مباراة الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

 

 

شوبير متابعه الرياضين جهاز متابعه الرياضين بشرى سارة

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