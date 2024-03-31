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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تزف بشرى للاعبين

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن توفير الأجهزة الطبية الممكنة في كل مباريات الدوري المصري بعد أزمة اللاعب أحمد رفعت.

وكتب إبراهيم فايق: كل مباراة هتكون مجهزة بكل الأجهزة الطبية وده هيكون في مصر بس.

وكان أحمد رفعت قد تم نقله مؤخراً إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد استقرار حالته عقب خضوعه للعلاج بأحد مستشفيات الإسكندرية منذ الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، عقب تعرضه للإغماء وسقوطه بشكل مفاجئ دون تدخل ليتوقف قلبه بعدها عن النبض لمدة ساعة ونصف.

من جهته أكد هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، أن الطبيب المعالج لأحمد رفعت أكد له أنه سيتم تحديد موعد خروج رفعت من المستشفى بعد يومين أو 3 أيام.

وأضاف عرابي، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن أحمد لن يخرج من المستشفى إلا بعد الاطمئنان على جميع الوظائف في الجسم، والتأكد من سلامته.

وأصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسمياً يوجه من خلاله الشكر للاتحاد السكندري بعد موقف مجلس إدارة زعيم الثغر فى أزمة أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، عقب سقوط اللاعب مغشياً عليه في مواجهة الفريقين.

أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة أحمد رفعت واقعه احمد رفعت أزمة أحمد رفعت

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