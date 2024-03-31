عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يعلق على مباراة الأهلي أمام سيمبا

ضياء السيد
ضياء السيد

علق ضياء السيد نجم الأهلي السابق علي لاعبي النادي من نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

وقال السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو "لاعبو سيمبا يعانون من مشكلة في إنهاء الهجمات،ونتيجة مباراة الذهاب جيدة لكنها خادعة".

 

وتابع: "اختيار كولر لطريقة اللعب كان صحيحًا ولكن التنفيذ لم يكن بشكل جيد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وتأثير الصيام على اللاعبين".


 

وأكمل: "النادي الأهلي يمتلك 3 حراس صغاراً وتواجد شوبير سيعطي ثقة لحمزة علاء في التواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة .

احمد حسام ميدو ارتفاع نسبة الرطوبة الإعلامي أحمد حسام ميدو برنامج الريمونتادا النادي الأهلي ضياء السيد سيمبا شوبير مباراة الأهلي نهائى دورى أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

أقل من 95 جنيها|تراجع جديد في أسعار الدواجن.. والبيض مفاجأة غير متوقعة

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

اللاعب يقترب بقوة.. صفقة نارية على رادار الأهلي

ترشيحاتنا

إعلامي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة بلعيد

مفاجأة للمواطن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق بعد مبادرة الحكومة

متى يتم إنهاء خدمة الموظف المعين.. قانون الخدمة المدنية يجب

هل تقضى صلاة التهجد لمن فاتته.. أمين الفتوى يجيب

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل كثير البكاء.. الأعراض والأسباب والعلاج وطرق التعامل معه

الطفل الشكاي.. الأعراض والأسباب والعلاج ونصائح للتعامل معه

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ