ضياء السيد يعلق على مباراة الأهلي أمام سيمبا

علق ضياء السيد نجم الأهلي السابق علي لاعبي النادي من نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو "لاعبو سيمبا يعانون من مشكلة في إنهاء الهجمات،ونتيجة مباراة الذهاب جيدة لكنها خادعة".

وتابع: "اختيار كولر لطريقة اللعب كان صحيحًا ولكن التنفيذ لم يكن بشكل جيد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وتأثير الصيام على اللاعبين".





وأكمل: "النادي الأهلي يمتلك 3 حراس صغاراً وتواجد شوبير سيعطي ثقة لحمزة علاء في التواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة .