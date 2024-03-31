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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب

صدى البلد

تعد الغريبة من أصناف الكحك التي تقدم في عيد الفطر ويعشقها الكثيرون ولذلك نقدم لكم اليوم الغريبة الناعمة بالكوب. 

المقادير


4 كوب من الدقيق الفاخر المنخول.
2 كوب من السمن البلدي، مع الحرص أن يكون باردا أو بدرجة حرارة الغرفة.
1 كوب من السكر البودرة.
رشة صغيرة من الملح.
1 معلقة صغيرة من الفانيليا.
2 ملعقه كبيرة من اللبن البودرة.
فستق أو لولي للتزيين.
طريقة تحضير 
خفق السمن الباردة باستمرار، حتي تصبح ناعمة ولونها أبيض.,إضافة السكر إلى السمن، مع الاستمرار في الخفق لامتزاج المكونات معا.
نضع مقدار الفانيليا، ونخفقها مع السكر والسمن.
في وعاء خارجي نخلط الدقيق المنخول مع اللبن البودرة.,إضافة الدقيق واللبن البودرة بعد خلطهما معا، بالتدريج إلى مزيج السكر والسمن.
نترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.

نبدأ في تشكيل العجينة على حسب الشكل المفضل.
نرص العجينة بعد تشكيلها في الصينية، مع ترك مساحات فارغة بين القطع المختلفة منها.
تزيين القطع الصغيرة للغريبة الناعمة باللولي أو الفستق.
نضع الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 140 درجة، والانتظار لمدة 10 دقائق للحصول على تسوية مناسبة.
بعد التسوية، تترك حتي تبرد تماما، ومن ثم نضع الغريبة الناعمة في وعاء خارجي.
 

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اقتصادية جدا.. طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب

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