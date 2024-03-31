إخماد حريق التهم مزرعة في الشيخ زايد

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل نشب داخل مزرعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد النيران وألسنة اللهب والأدخنة من داخل أحد المزارع بالمكان المشار إليه.

الدفاع بعدد من سيارت الإطفاء لموقع الحريق

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلي مكان الحريق وتم فرض كرودن أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة عليه،وتم إجراء عملية التبريد وأمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي، لفحص أسباب اندلاع الحريق.