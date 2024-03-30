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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نهاية الألعاب النارية.. تفحم سيارة في حدائق الأهرام خلال دقائق

سيارة حدائق الاهرام
سيارة حدائق الاهرام

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة في السيطرة على حريق سيارة داخل منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، بسبب الألعاب النارية بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

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اشتعال سيارة في الجيزة بسبب الالعاب النارية

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي باشتعال النيران في سيارة ملاكي بمنطقة حدائق الأهرام وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص، تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين اشتعال واجهة سيارة ملاكي بسبب الألعاب النارية وتفحم المنطقة الأمامية بالماتور تماما، وتم السيطرة على النيران وإخمادها بدون إصابات.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الجيزة النيابة العامة حدائق الاهرام تفحم سيارة سيارة ملاكى مديرية امن الجيزة

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