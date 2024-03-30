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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات موسعة في انفجار كوب زجاجي بمركب نيلي بالجيزة

صدى البلد

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة 6 أشخاص إثر انفجار كوب زجاجي كبير داخل مركب "ذهبية".

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الحادث واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسؤالهم حول الواقعة

 

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تلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادثة. وفور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد التحقيقات، تبيّن أن الحادثة وقعت أثناء سير المركب عندما انفجر كوب زجاجي كبير، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بينما نجا 12 آخرين كانوا على متن المركب.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، وفتحت النيابة العامة تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادث. 

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