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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة مزيفة من مباحث الآداب.. حيلة عصابة لسرقة ثري عربي بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية

لجأت عصابة الى حيلة لسرقة ثري عربي في منطقة العمرانية فادعوا انهم من مباحث الآداب بعدما داهموا شقته وبرفقته فتاة عقب حيث أخبرهم سائقه الخاص بوجود فتاة معه.

وكانت البداية ببلاغ لقسم شرطة العمرانية من مواطن خليجي يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ 200 ألف جنيه مصري والآلاف من عملات إحدى الدول الخليجية، بعد قيام مجموعة من الأشخاص بدخول مسكنه وتفتيشه بزعم أنهم من شرطة الآداب.

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بعرض المعلومات على اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط الجناة وكشف ألغاز البلاغ.

التوصل إلى مرتكبي الواقعة

توصلت تحريات العقيد سامح بدوى مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن 4 أشخاص وأمراة زوجة زعيم التشكيل والذى تم فصله من محل عمله منذ سنوات هم من وراء ارتكاب هذه الواقعة.

تم إعداد عدة أكمنة بمعرفة اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث والعميد على عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وتم القبض على المتهمين الخمسة وبحوزتهم المسروقات، وتم تحرير محضر وجاري العرض على النيابة العامة. 

مباحث الآداب عصابة سرقة ثري عربي العمرانية قسم شرطة العمرانية

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