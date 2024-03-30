بتشيش على القهوة.. ياسر أمام محكمة الأسرة: قابلت مراتي مع راجل قالتلي ده صديقي

"بترجع من شغلها تنزل على القهوة تشرب شيشة وتلعب طاولة مع الرجالة ولما أكلمها وأعاتبها تقولي أصحاب".. وقف رجل أمام محكمة الاسرة بالكيت كات يبرر طلاقه غيابيا لزوجته التي دمرت حياتهما الزوجية على مدار ٥ سنوات بصداقتها للرجال قائلا: "مش عاملالي أي اعتبار ومبتسمعش كلامي وكل أصحابها رجالة".

في جلسة امام محكمة الأسرة بالكيت كات سرد "ياسر"-اسم مستعار- تفاصيل معاناته طوال ٥ سنوات زواج من تصرفات زوجته الفجة والمثيرة للجدل والمهينة لرجولته حيث اعتادت مصادقة الرجال ولا تعتبر في ذلك أي شيء مشين، كما انها لا تبالي بانتقادات أهالي المنطقة بتصرفاتها خاصة وأنهم يسكنون في منطقة شعبية.

قرر ياسر الدفاع عن نفسه في محكمة الأسرة ويروي أسباب تطليق زوجته بسبب سلوكها المشين الذي يهينه وسط كافة معارفهم واقاربهم وحتى جيرانهم.

وقال "ياسر" انه تزوج منها زواج صالونات حيث يعمل هو موظفا وهي الأخرى موظفة بشركة الكهرباء ولاقي كل منهما قبولا لدى الآخر إلا أنه اصطدم بطباعها وتصرفاتها الغريبة عقب الزواج بفترة حيث فوجئ بأنها تذهب للجلوس في المقهى مع رجال تسميهم أصدقائها وتشرب معهم الشيشة وتلعب الطاولة وعندما عاتبها ونهرها قالت له: "دي حياتي ودول أصحابي".

أضاف "ياسر" انه شكى لأسرتها تصرفاتها فعاتبوها الا انها سبتهم جميعا قائلا: "كانت بتشتم أي حد يعترض على تصرفاتها، ولما فكرت اطلقها كانت حامل وخلفنا ولد وبعدين خلفت ولد تاني وقررت استحمل عشان اولادي واصلح من تصرفاتها والأولاد ميتربوش بين أب وأم منفصلين".. وقال إن ٥ سنوات مرت بذات الطريقة والتصرفات وكان يرى في عيون المحيطين به الاستهانة واللوم على تركه زوجته تفعل ما يحلو لها وتجالس الرجال يوميا على المقهى.

واستكمل ياسر سرد معاناته قائلا: إنه فوجئ بها اثناء سيره في الشارع مع رجل تسير جانبه وعندما سألها عن هويته وسبب تواجدها معها ردت عليه بكل بساطة قائلة: "ده سيد صديقي"، ومن تلك اللحظة تأكد الزوج من عدم تنازل زوجته عن تصرفاتها وسلوكها المشينة وقرر تطليقها غيابيا.