عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتشيش على القهوة.. ياسر أمام محكمة الأسرة: قابلت مراتي مع راجل قالتلي ده صديقي

صدى البلد

"بترجع من شغلها تنزل على القهوة تشرب شيشة وتلعب طاولة مع الرجالة ولما أكلمها وأعاتبها تقولي أصحاب".. وقف رجل أمام محكمة الاسرة بالكيت كات يبرر طلاقه غيابيا لزوجته التي دمرت حياتهما الزوجية على مدار ٥ سنوات بصداقتها للرجال قائلا: "مش عاملالي أي اعتبار ومبتسمعش كلامي وكل أصحابها رجالة".

في جلسة امام محكمة الأسرة بالكيت كات سرد "ياسر"-اسم مستعار- تفاصيل معاناته طوال ٥ سنوات زواج من تصرفات زوجته الفجة والمثيرة للجدل والمهينة لرجولته حيث اعتادت مصادقة الرجال ولا تعتبر في ذلك أي شيء مشين، كما انها لا تبالي بانتقادات أهالي المنطقة بتصرفاتها خاصة وأنهم يسكنون في منطقة شعبية. 

قرر ياسر الدفاع عن نفسه في محكمة الأسرة ويروي أسباب تطليق زوجته بسبب سلوكها المشين الذي يهينه وسط كافة معارفهم واقاربهم وحتى جيرانهم. 

 

txt

عايشة في رعب.. نيفين تطلب الخلع: اكتشفت حالة جوزي الغريبة ليلة الدخلة

txt

حركاته فاضحاني في كل حتة.. شابة تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم

وقال "ياسر" انه تزوج منها زواج صالونات حيث يعمل هو موظفا وهي الأخرى موظفة بشركة الكهرباء ولاقي كل منهما قبولا لدى الآخر إلا أنه اصطدم بطباعها وتصرفاتها الغريبة عقب الزواج بفترة حيث فوجئ بأنها تذهب للجلوس في المقهى مع رجال تسميهم أصدقائها وتشرب معهم الشيشة وتلعب الطاولة وعندما عاتبها ونهرها قالت له: "دي حياتي ودول أصحابي". 

أضاف "ياسر" انه شكى لأسرتها تصرفاتها فعاتبوها الا انها سبتهم جميعا قائلا: "كانت بتشتم أي حد يعترض على تصرفاتها، ولما فكرت اطلقها كانت حامل وخلفنا ولد وبعدين خلفت ولد تاني وقررت استحمل عشان اولادي واصلح من تصرفاتها والأولاد ميتربوش بين أب وأم منفصلين".. وقال إن ٥ سنوات مرت بذات الطريقة والتصرفات وكان يرى في عيون المحيطين به الاستهانة واللوم على تركه زوجته تفعل ما يحلو لها وتجالس الرجال يوميا على المقهى. 

واستكمل ياسر سرد معاناته قائلا: إنه فوجئ بها اثناء سيره في الشارع مع رجل تسير جانبه وعندما سألها عن هويته وسبب تواجدها معها ردت عليه بكل بساطة قائلة: "ده سيد صديقي"، ومن تلك اللحظة تأكد الزوج من عدم تنازل زوجته عن تصرفاتها وسلوكها المشينة وقرر تطليقها غيابيا. 

محكمة الاسرة الكيت كات بتشيش على القهوة تشرب شيشة وتلعب طاولة سيد صديقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

الضبعة تُضيء مستقبل مصر.. طاقة نووية و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

موضوعات متعلقة

مريض نفسي.. أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على جثة العجوزة

أزمة نفسية.. نهاية صادمة لـ شاب قفز من البلكونة في الشيخ زايد

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق دهشور بالجيزة

مالكها سقط من البلكونة.. قرار بشأن الفنان إحسان الترك في مشاجرة الهرم

انفجار زجاج يتسبب في إصابة 6 أشخاص على مركب نيلي بالجيزة

إيجار شقة.. شاب يقفز من بلكونة في مشاجرة مع الفنان إحسان الترك بالجيزة

مجهولة وبدون هوية.. تحريات لكشف لغز العثور على جثة ترعة البدرشين

انتقاما من حماه .. عامل يشعل النيران في سيارة داخل جراج بالجيزة

ترشيحاتنا

ليلة القدر.. هل من الممكن أن توافق ليلة غير وترية ؟

عند BB+.. ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية لـسلطنة عمان

تهدد سلامة السائق.. استدعاء سيارة آودي e-tron GT بسبب مشاكل بالبطارية

العشق الممنوع يتسبب فى إنهاء حياة طفلة على يد أمها| القصة الكاملة

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتح.ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

حال النبي في العشر الأواخر من رمضان.. يستقبلها بهذه الأعمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية|شاهد

بدون زجاج خلفي .. شاهد أحدث سيارة تثير الجدل

بعد تغيير شعارها.. شاهد لامبورجيني تظهر بشكل جديد

فطارك عندنا.. طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك وشيش طاووق وسمبوسك

فيديو

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ