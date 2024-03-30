اندلاع حريق هائل في مول تجاري بالمحلة .. صور

شهدت منطقة سوق التجاري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اندلاع النيران في مول متخصص في بيع السجائر والشيش الالكترونية إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء ما تسبب في اشتعال النيران والتهام محتوياته بالكامل وتم الدفع ب4 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه وتم السيطرة على الموقف واسفر الحادث عن خسائر مالية تصل إلي 508 الف جنيه .



تلقت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع اندلاع النيران في محلات تجارية بنطاق دائرة القسم.



انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع 4 سيارات مطافىء لموقع الحادث وتم إخماد نيرانه تزامنا مع سماع دوي انفجارات الاجهزه الإلكترونية .



وأفادت مصادر أمنية أن الخسائر المادية الأولية بموقع الحادث تتجاوز 500 ألف جنيه

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث .