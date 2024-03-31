تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 27499 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 33489 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11738 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 6394 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 9069 نقطة.