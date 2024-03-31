استشهاد 4 وإصابة 17 في قصف خيام لصحفيين ونازحين بمستشفى شهداء الأقصى

أدان مكتب الإعلام الحكومي بأشد العبارات المجزرة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.

ذكر مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بقصف خيام صحفيين ونازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية إصابة الصحفيين نافذ أبو لبدة وإبراهيم لبد وسعيد جرس وحازم مزيد ومحمد أبو دحروج بعد قصف الاحتلال خيمة للنازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وارتقى 4 شهداء و17 إصابة بعد قصف الاحتلال ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.