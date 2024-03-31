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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للشهر الرابع على التوالي.. إسرائيل ترفع أسعار البنزين بسبب حرب غزة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية، سوف تعلن عن زيادة أسعار الوقود في إسرائيل للشهر الرابع على التوالي، وقدرها 21 سنتا، ليصبح 7.72 شيكل لكل لتر بنزين 95 أوكتان.

وفي نهاية شهر فبراير  الماضي رفعت إسرائيل سعر البنزين إلى 7.51 شيكلات (2.10 دولار) للتر البنزين 95 أوكتانا بزيادة 0.13 شيكل (0.036 دولار) للتر، مع إبقاء رسوم خدمة العاملين بمحطات الوقود عند 0.22 شيكل (0.062 دولار).

وبحسب صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية جاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا وتقلب سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، وقرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إعادة المستوى الكامل السابق لضريبة الإنتاج على الوقود.

وهذا هو السعر القياسي للوقود في إسرائيل منذ يوليو 2022 ، عندما كان سعره 8.08 شيكل للتر الواحد.

يأتي ذلك وسط ارتفاع في نفقات الجيش جراء الحرب على قطاع غزة، والتي دفعت وزارة المالية إلى إعداد موازنة معدلة للسنة الحالية، وقد وافقت لجنة المالية في الكنيست على مقترح لرفع عجز الموازنة من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزارة الطاقة الإسرائيلية أسعار الوقود زيادة أسعار الوقود في إسرائيل إسرائيل سعر البنزين ارتفاع أسعار النفط عالميا

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