انطلاق فعاليات الدورة 12 من معرض فيصل الرمضاني للكتاب.. تفاصيل

كشف مروان حماد، مدير عام المشروعات الثقافية والأنشطة بالهيئة العامة للكتاب كواليس تنظيم فعاليات الدورة الثانية عشر من معرض فيصل الرمضاني للكتاب.





وقال “حماد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن معرض فيصل الرمضاني للكتاب أصبح حدث ينتظره المواطن المصري من عام للأخر، لافتًا إلى أن المعرض يحاكي جميع أفراد الأسرة، فالطفل له ركن خاص يحتوي على كل تقدمه وزارة الثقافة من ورش فنية وحكي وحرف يدوية تخص الأطفال، كذلك تقديم المعلومة والمعرفة لباق أفراد الأسرة في الأعمار المختلفة.



وأضاف مروان حماد، مدير عام المشروعات الثقافية والأنشطة بالهيئة العامة للكتاب أن المعرض شهد مشاركة من وزارات مختلفة مثل وزارة البيئة والأوقاف بجانب مشاركة عددًا كبيرًا من دور النشر.