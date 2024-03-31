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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«هو إحنا في التسعينات».. جيسيكا حسام لصدى البلد: بعشق دينا الشربيني وبعتذر لجمهوري

صدى البلد

"أنت بتفكر إزاي هو إحنا لسه في التسعينات".. تصدرت هذه الجملة الحوارية من مسلسل" كامل العدد" بجزئه الثاني للسوشيال ميديا، وهي الجملة التي قالتها الفنانة جيسيكا حسام الدين التي تجسد شخصية" أمينة "، وهي تقول ل حمزة دياب، الذي يقوم بدور شقيقها" شريف"

 

وقالت أمينة – جيسيكا حسام الدين  أثناء خلافها مع شقيقها" شريف – حمزة دياب"  بسبب رفضه تعلم شقيقتهما الأكبر "فريدة- لينا صوفيا" القيادة مع صديق لها في الجامعة: "أنا بجد مش مصدقة الطريقة اللي بتفكر بيها.. هو إحنا في التسعينات!

 

لاقى هذا المشهد تفاعلا قويا بين الجمهور، حيث جاءت التعليقات تقول: "بقي يتضرب بينا المثل"، "هي مش كانت سبعينات أو تمانينات" وألقيت العديد من التعليقات.

 

ومع تصنيف جيسيكا حسام الدين لجيل التسعينيات أنه ينتمي إلى الجيل القديم بدأ جيل التسعينيات كاملا في البحث عن عمر جيسيكا حسام الدين الحقيقي وأدوارها السابقة وأبرز المعلومات.

 

فهي  تعتبر من مواليد يناير 2010 وتبلغ من العمر 14 عاما.

كشفت جيسيكا حسام الدين في لقاء خاص “لصدى البلد ”، أن هذه الجملة جاءت بالصدفة وأنها تفاجأت بتصدر الجملة التريند، ضاحكة “بعتذر لجيل التسعينات”.

 

وأضافت أنها جسدت شخصية أمنية ابنة ليلي "دينا الشربيني" وأحمد "شريف سلامة" وأكدت أن الكوليس جميلة جدا ويسودها جو أسري وأنها سعيدة جدا بنجاح العمل وردود الأفعال. 

 

ويذكر أن الفنانة الصاعدة شاركت في العديد من الأعمال مثل مسلسل ليه لأ؟! عام 2020، ومسلسل الاختيار 2 رجال الظل عام 2021.

كما شاركت بالتمثيل في فيلم "the goat" والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، والفيلم من إخراج وتأليف إيلاريا بوريللي، ومن بطولة ميرا سورفينو، جون سافاج، عمرو سعد، سيد رجب، ونيللي كريم.  


وتابعت أنها تعشق الفنانة الراحلة سعاد حسني، قائلة: "بحب سعاد حسني أوى.. وأكتر فيلم بحبه ليها هو صغيرة على الحب.. عشان في تمثيل وغناء ورقص.. وممكن أقدم كل دا في المستقبل.

 

استطردت أنها تحب الأعمال التي تحمل في أحداثها رسالة للجمهور، قائلة "بحب المسلسلات والأفلام اللي بتدي رسالة للناس ومن أكتر الأعمال اللي بتأثر فيا عشان كدا بحب كمان اتفرج عليها".


وكانت جيسيكا كذلك ضمن طاقم عمل كامل العدد الجزء الأول وهذا العام في الموسم الرمضاني الحالي كامل العدد +1 الجزء الثاني.

 

ومن المقرر أن تشارك جيسيكا في فيلم أصل الحكاية من إخراج وتأليف محمد أمين وبطولة شيري عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

حصلت جيسيكا على جائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان بوسطن السينمائي و العديد من المهرجانات الأخرى عن دورها في فيلم the Goat .

بدأت التمثيل في سن السادسة من عمرها، حيث شاركت في العديد من الإعلانات التلفزيونية، كما أنها شاركت الفنان أحمد أمين في مسرحية "تربية العيال" ضمن مجموعة أمين وشركاه.

 

 

مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

 

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