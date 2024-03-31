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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

200 شركة إسرائيلية تسمح بغياب موظفيها للاحتجاج ضد نتنياهو

مظاهرات ضد نتنياهو
مظاهرات ضد نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تحالفًا يضم 200 شركة إسرائيلية كبرى منح الموظفين الإذن بأخذ إجازة لمدة أسبوع للمشاركة في احتجاجات ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والدعوة إلى التوصل إلى صفقة مع حماس.

وحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أعلنت الشركات أنه سيكون بمقدور موظفيها إما التغيب أو ترك العمل مبكرا للمشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة دون أي خصم من إجازاتهم المستحقة.

وحذر الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات من أن "إسرائيل" تعيش حاليا "حالة طوارئ".

ويضم التحالف شركات خاصة كبرى في إسرائيل، والتي توظف مجتمعة غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص.

شركة إسرائيلية بنيامين نتنياهو نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صفقة مع حماس

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