العليا للانتخابات التركية: عمليات التصويت تجري دون أي مشاكل

أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، أن عمليات التصويت في الانتخابات المحلية تجري دون أي مشاكل.

جاء ذلك في تصريح صحفي له اليوم الأحد، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات المحلية.

وحسب وكالة “الأناضول" التركية، قال ينار: "تلقينا معلومات حول الوضع الأخير من جميع مجالس الانتخابات على مستوى الولايات والمناطق في عموم البلاد وعمليات التصويت تستمر دون أي مشاكل".

وأضاف "نأمل أن تنتهي عمليات التصويت دون أي مشاكل ونتمكن من البدء في العد".

وتوجه الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارات المحلية وعددها 81، لولاية تستمر 5 سنوات.