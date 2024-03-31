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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العليا للانتخابات التركية: عمليات التصويت تجري دون أي مشاكل

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار،

أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، أن عمليات التصويت في الانتخابات المحلية تجري دون أي مشاكل.

جاء ذلك في تصريح صحفي له اليوم الأحد، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات المحلية.

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وحسب وكالة “الأناضول" التركية، قال ينار: "تلقينا معلومات حول الوضع الأخير من جميع مجالس الانتخابات على مستوى الولايات والمناطق في عموم البلاد وعمليات التصويت تستمر دون أي مشاكل".

وأضاف "نأمل أن تنتهي عمليات التصويت دون أي مشاكل ونتمكن من البدء في العد".

وتوجه الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارات المحلية وعددها 81، لولاية تستمر 5 سنوات.

رئيس المجلس الأعلى للانتخابات تركيا الانتخابات المحلية

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