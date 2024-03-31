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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مات بلدغة كوبرا ملكية.. تعرف على قصة ملك الأفاعي من ماليزيا

صدى البلد

 "ملك الأفاعي"، قصة رجل  اشتهر بأعماله الجريئة مع الثعابين وتلقيه ما لا يقل عن 99 لدغة طوال حياته، لكنه توفى بعد أن لدغته كوبرا ملكية خلال عرض له.

 كان علي خان سامس الدين من ماليزيا يبلغ من العمر 48 عامًا عندما توفي في عام 2006. 

وقد تعرض للدغة في يده من قبل كوبرا أثناء استعراض مهاراته في كوالالمبور، وهو ما كان يفعله لأكثر من 25 عامًا.

في ذلك الوقت، قال ابنه أمجد خان إنه سيواصل عروض والده مع الثعابين والعقارب. وأضاف: "هذه حرفةٌ توارثناها عبر خمسة أجيال. إنها طريقة حياتنا ولا يمكننا تخيل القيام بأي شيء آخر".

كان والده قد اتصل به بعد تعرضه للدغة، لكنهم لم يكونوا قلقين للغاية لأن علي خان قد تعرض للدغاتٍ عدة مرات من قبل، بما في ذلك ثلاث مرات من قبل الكوبرا. 

ومع ذلك، بعد بضع ليالٍ، بدأ علي خان يشعر بالمرض واضطر إلى الذهاب إلى المستشفى بسرعة.

قال أمجد إن والده كان مصابًا بمرض السكري، مما قد يكون صعّب عليه مقاومة سم الكوبرا، ولسوء الحظ، استسلم ملك الأفاعي لإصاباته.

في عام 1997، مكث الرجل الشجاع في صندوق زجاجي مع أكثر من 5000 عقرب لمدة 21 يومًا وقضى 40 يومًا مع 400 ثعبان. 

هذا الإرث هو شيء أراد ابنه أمجد أن يواصله، وبعد وفاة والده، قام بتقبيل نفس الثعبان الذي قتل والده - كوبرا ملكية - لبرنامج تلفزيوني يسمى "الأكثر موهبة في العالم".

أمجد، المعروف الآن باسم "أمير الأفاعي" في ماليزيا، كان يسحر الثعابين منذ أن كان طفلاً إلى جانب والده. أشار إلى الثعبان، ووضع يده داخل فمه، ثم انحنى ليقبله. 

قبل الحركة الخطيرة، أخبر مقدم البرنامج أنه كان خائفًا قليلاً بسبب ما حدث لوالده، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

قال مقدم البرنامج: "لن أنام الليلة، لقد كان هذا مستوى جديدًا تمامًا من الخطر. كنت مرعوبًا وأنا أشاهد - لم أصدق ذلك".

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