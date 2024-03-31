حالات الحصبة في الولايات المتحدة تتجاوز إجمالي العام الماضي

تجاوز عدد حالات الحصبة المُبلغ عنها في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام إجمالي عدد الإصابات المسجلة في عام 2023.

وفقًا للبيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم الإبلاغ عن 64 حالة مؤكدة ومشتبه بها من الحصبة في 17 ولاية حتى 21 مارس، في العام الماضي، تم الإبلاغ عن 58 حالة إجمالاً في 19 ولاية وواشنطن العاصمة.

لم يحطم عدد الحالات هذا العام الأرقام القياسية التي شوهدت في العقد الماضي. ويبرز عاما 2014 و 2019 كعامين سيئين بشكل خاص، مع أكثر من 660 و1200 حالة حصبة على التوالي؛ هذه الأعداد الكبيرة نابعة جزئيًا من تفشي المرض بشكل كبير مرتبط بديزني لاند وبالمجتمعات الدينية غير المحصنة والمترابطة.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتلقى الأطفال جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) في عمر 12 إلى 15 شهرًا والجرعة الثانية بين 4 و 6 سنوات.

ولكن يجب أن يتلقى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر على الأقل والذين سيسافرون دوليًا جرعة واحدة على الأقل من لقاح MMR قبل المغادرة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في الآونة الأخيرة، ارتفعت نسبة أطفال رياض الأطفال في الولايات المتحدة الذين لم يكملوا تطعيمهم ضد الحصبة، مما يجعل ما يقدر بنحو 250 ألف طفل في رياض الأطفال عرضة للإصابة كل عام على مدار السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الهدف هو تطعيم 95٪ على الأقل من أطفال رياض الأطفال في مجتمع معين، لتقليل فرص الفيروس في العثور على مضيف ضعيف والانتشار - ولكن خلال العام الدراسي 2022-2023، لم تحقق معظم الولايات هدف 95٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة في الإعفاءات من اللقاحات.

تُشاهد انخفاضات مماثلة في التطعيمات الروتينية ضد الحصبة في جميع أنحاء العالم.

قال الدكتور ديميتري داسكالاكيس، مدير المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لشبكة سي بي إس: "لهذا السبب من المُلح أن نعالج التطعيم حتى نتمكن حقًا من إبطاء مسيرة الحصبة، بالنظر إلى السيناريو العالمي وكذلك ما نراه مع بعض معدلات التطعيم في البلاد".