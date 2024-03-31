30 % يسار و70 يمين.. تلك أسرار اختلاف طرق قيادة السيارات العالم حول العالم| تأثير نابليون بونابرت وواقعية عربات القطار بالأحصنة

أول تساؤل يخطر على بال من يسافر إلى بلد مثل إنجلترا، و لماذا الناس تسير بشكل خاطئ عما تعمل معظم دول العالم، فالجميع هناك يقود على الجانب الأيسر، في حين أن الأغلبية تقود على الجانب الأيمن، وهو الأمر الذي شاهدناه في كثير من الأفلام الأجنبية، والتي نقلت هذا على سبيل الدقة في المشاهد داخل بلد مثل إنجلترا، أو بفكرة إثارة الضحك في ملابسات شخص يقود على عكس تعوده، ولكن التاريخ يكشف سر هذا الاختلاف، والذي جعل 30% من العالم يقودون على اليسار، فيما تمسك 70% من العالم بالقيادة على اليمين.

والأمر لم يأتي عبر هوى البعض، ولكن لكل طريقة من القيادة سر من التاريخ، إحداهما ترجع إلى القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، فيما ير جع فكرة قيادة اليمين إلى واقع قيادة قطار الأحصنة في عصر ما قبل القطار والسيارات، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويكف تقرير شبكة الـCNN، تفاصيل تلك القصص، والتي تركت آثارها في شوارع العالم إلى اليوم، رغم مرور مئات السنين على حدوث القصص الأصلية.

أمريكا وبريطانيا اتفاقا على الكثير واختلفوا في قيادة السيارة

وبحسب مراسل الشبكة الأمريكية، فقد قرر السفر إلى منطقة الأميش الريفية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وذلك لرؤية عربة من التاريخ للبحث عن إجابة للسؤال الذي يؤرقه منذ عام 2015 عندما سافر إلى إنجلترا في رحلة عمل، حيث كان يقود سيارته عبر لندن، بحذر شديد، في سيارة ميني كوبر، تساءلت: لماذا كنت أقود السيارة على الجانب "الخطأ" من الطريق؟ أنا من الولايات المتحدة، التي بدأت كمجموعة من المستعمرات البريطانية السابقة، ونحن نتحدث نفس اللغة، أكثر أو أقل، لكننا نقود السيارة في اتجاهين متقابلين، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى آثار خطيرة.

والمملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة، بالطبع، التي تفعل ذلك في الاتجاه الآخر، فقد تبين أن حوالي 30% من دول العالم تفرض القيادة على الجانب الأيسر و70% أخرى أو نحو ذلك تبقى على الجانب الأيمن، كيف حصلت على هذا النحو هي قصة متعرجة، وما بين نابوليون بونابرت وتاريخ أمريكا ما قبل الدولة، تتضح حقيقية وأسباب تلك الظاهرة، وهذا على عكس البعض الذي كان يظن أن هنري فورد هو من كان السباب بهذا، بل هي ظاهرة تسبق تأسيس الولايات المتحدة.

اليد اليمنى وطريقة التحكم بقطارات العربات بالأحصنة

قطار الأحصنة، والذي كان يقود عربة كبير، هي صورة لازمت أفلام هوليود القديمة، حيث كان الناس يتنقلون في أرض أمريكا، الأرض الجديدة الواسعة، عبر تلك العربات الكبيرة، بأسقفها القماشية الطويلة المقوسة، فهي أيقونات لتوسع أمريكا غربًا حيث كانت تحمل متعلقات الرواد من الشرق إلى الحدود، ومع ذلك، في أوائل القرن الثامن عشر، كانت ولاية بنسلفانيا الغربية هي الحدود البعيدة، وقد تم تطوير عربات كونستوجا بواسطة النجارين والحدادين المحليين لنقل البضائع، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمواد المقايضة من الأمريكيين الأصليين، إلى الأسواق في فيلادلفيا، وكانت فيلادلفيا، في ذلك الوقت، واحدة من أكبر المدن في المستعمرات.

وبحسب طبيعة التحكم في تلك العربات، فقد كان يمكن لسائق العربة أن يركب أحد الخيول أو يجلس على "لوح كسولة" ينزلق من جانب العربة، ولكن عندما كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحكم النشط، كان يسير بجانب الخيول، ويسحب الرافعات والحبال، وكان يعطي الأمر الشفهي للأحصنة بالسير، وبما يقوم أيضًا بسحب هذا (خط النطر الجلدي) مرة أو مرتين، لذلك كانت أدوات التحكم في تلك العربة والأحصنة التي تسيرها على الجانب الأيسر، وهي الأنسب للسائق حتى يكون من السهل أن يستخدم يده المينى في ذلك، وهذا يعني أن السائق كان في منتصف الطريق والعربة على اليمين.

إنشاء الطرق يؤكد الفكرة قبل صناعة السيارات

وبحسب تقرير الشبكة الأمريكية، ففي النهاية، كان هناك الكثير من التجارة وحركة المرور بين مقاطعة لانكستر، بنسلفانيا، وفيلادلفيا، مما أدى إلى إنشاء أول طريق سريع رئيسي في أمريكا، تم افتتاح طريق فيلادلفيا ولانكستر تورنبايك في عام 1795، ومن بين القواعد المكتوبة في ميثاقه، وفقًا لكتاب "طرق العالم" من تأليف إم جي لاي، أن جميع حركة المرور يجب أن تظل على اليمين - تمامًا كما فعلت عربات كونستوجا، في عام 1804، أصبحت نيويورك أول ولاية تفرض بقاء حركة المرور على اليمين على جميع الطرق والطرق السريعة.

وينسب بعض الناس الفضل إلى هنري فورد في توحيد حركة المرور في الولايات المتحدة على الجانب الأيمن من الطريق لأنه في عام 1908، وضعت شركة فورد موتور عجلة القيادة على الجانب الأيسر من الطراز T الذي يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك، كانت شركة فورد تستجيب فقط للقيادة العادات التي تم تأسيسها إلى حد كبير قبل فترة طويلة، والشيء الغريب حقًا هو أن معظم دول أوروبا، تسير على اليمين كما يفعل الأمريكيون.

مسيرة نابليون عبر أوروبا وتأثير ذلك على قيادة السيارات

على الجانب الآخر، أملت الحكومة الثورية الفرنسية تحت قيادة ماكسيميليان روبسبير - الذي اشتهر بقيادة "عهد الإرهاب" في أواخر القرن الثامن عشر والذي تم فيه إعدام الآلاف بالمقصلة - أنه يجب على الجميع القيادة على اليمين، وكان الجانب الأيسر من الطريق، وفقًا لتقليد ثقافي طويل، مخصصًا للعربات وراكبي الخيل، وبعبارة أخرى، الطبقات الأكثر ثراء، أما المشاة، أي الأشخاص الأكثر فقراً، فقد ظلوا على اليمين، إن إجبار الجميع على الوقوف على نفس الجانب من الطريق، إلى جانب كونه مفيدًا لحركة المرور، كان جزءًا من التخلص من هذه الفروق الطبقية المتغطرسة.

ويقال إن السياسة الفرنسية قد نشرها نابليون أثناء زحف جيوشه عبر أوروبا، ويمكن العثور على بعض الأدلة على ذلك من خلال النظر إلى خريطة الإمبراطورية النابليونية في عام 1812، وهناك أمة واحدة لم تكن تابعة أو حليفة لنابليون، حيث كانت السويد قيادة السيارة بها على اليسار، حتى يوم واحد هادئ بشكل مدهش في عام 1967 عندما تحول السائقون هناك إلى اليمين، وقد سلكت بريطانيا، حرفياً، الاتجاه الآخر عن فرنسا.

وهناك من يرى أن هناك بعدا آخر لتغيير بعض بلدان أوروبا لطريقة القيادة، حيث كان الأمر يتعلق بالأنواع المختلفة من وسائل النقل المستخدمة، كان هناك عدد أقل من العربات ذات الحجم الصناعي في بريطانيا، وعدد أكبر من العربات الصغيرة وراكبي الخيول الفرديين، وفضل راكبو الخيل البقاء على اليسار لإبقاء أيديهم اليمنى في اتجاه حركة المرور القادمة من أجل التحية والقتال إذا لزم الأمر.