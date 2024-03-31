عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنبؤ جديد من مسلسل "عائلة سيمبسون" يتحقق بعد 30 عامًا

صدى البلد

تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بحدثٍ آخر في الحياة الواقعية - وهذه المرة، يتحقق بعد مرور 30 عامًا تقريبًا من اذاعة الحلقة التي أشارت إليه.

أذهلت قدرة مات جرينينغ، كاتب المسلسل، على التنبؤ بالأحداث المستقبلية المعجبين على مر السنين، وقد أبهر المسلسل الكوميدي الشهير المعجبين بهذا لعقود، ويبدو أنه فعل ذلك مرة أخرى.

تتضمن قائمة الأحداث التي تم التنبؤ بها سابقًا دخول ليدي جاجا الطائر إلى Super Bowl، ومرض يشبه بشكل غريب Covid-19، والولايات المتحدة تحارب الدبابير القاتلة، والرئاسة الصخرية لدونالد ترامب.

هذه المرة، تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بتعاون موسيقي غير متوقع للغاية، فإذا كان بإمكان محبي المسلسل تذكر حلقة "Homerpalooza"، فانهم سيكونوا قادرين على الربط بين الأحداث.

تم بث الحلقة في الأصل على قناة Fox في مايو 1996، وأظهرت هومر وهو يتحول إلى مهرج في مهرجان موسيقي لإثارة إعجاب أطفاله، لكن التنبؤ يتعلق بالمشاهير الذين ظهروا كضيوف في الحلقة.

ظهرت رسوم كاريكاتورية لفرقة Cypress Hill - التي تتكون من النجوم B-Real و Sen Dog و Eric Bobo - خلال "Homerpalooza" في مشهد فكاهي. صرخ أحد مساعدي الفرقة، الذي كان يقف في منطقة الكواليس بالمهرجان: "مرحباً بالفرق، من يعزف مع أوركسترا لندن السيمفونية؟"

ضحك وقال: "هيا يا جماعة، لقد طلب أحدهم أوركسترا لندن السيمفونية ... ربما أثناء تعاطيه المخدرات. Cypress Hill، أنا أنظر في اتجاهكم".

ثم أدركوا أنهم ربما يكونون قد جندوهم للانضمام إليهم على المسرح لأداء أغنيتهم "Insane in the Brain" - ثم بذلوا قصارى جهدهم. ومع ذلك، فقد تحقق هذا الآن ...

أعلنت فرقة Cypress Hill أنها ستؤدي مع أوركسترا لندن السيمفونية هذا الصيف، وسيقام العرض في Royal Albert Hall في 10 يوليو.

أعلنت الفرقة الخبر في بيان: "يسعدنا أن نؤدي مع أوركسترا لندن السيمفونية في مكان مرموق مثل Royal Albert Hall. إنه حلم يتحقق، تعاون لم يكن ليتنبأ به سوى عائلة سيمبسون".

وأضافت المديرة الإدارية للأوركسترا، كاثرين ماكدويل DBE: "بعد سنوات من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ العديد من المعجبين يعتقدون أنها ستكون مجرد حلم - لكن LSO مسرورة للانضمام أخيرًا إلى Cypress Hill على المسرح، ونتطلع إلى خلق حركة موسيقية لا تُنسى! شكرًا جزيلاً لمنشئي عائلة سيمبسون على الفكرة و AEG Artistic و PolyArts على تحقيق كل ذلك ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

سرق فلوس العملاء.. إحالة مدير أحد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي للجنايات

أول تعليق من ميار الببلاوي عن كتمان الشهادة في أزمة وفاء مكي..فيديو

غرق عبدالناصر زيدان في مقلب رامز جاب من الآخر.. شاهد

نتنياهو: لن يتحقق النصر على حماس دون عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

إحالة مسئولين كبار بوزارة التجارة والصناعة للجنايات بتهمة اختلاس ملايين الجنيهات| خاص

رامز جاب من الآخر.. عتاب وصلح بين عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالتها المثيرة للجدل.. صور وضعت غادة عبد الرازق في مأزق | شاهد

وسط البلد يحيون حفلا في إحدى الخيم الرمضانية| صور

عباءة لامعة.. عبير صبري تثير الجدل بظهورها

في عيد ميلادها الـ49.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل| شاهد

فيديو

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا تستحق النجومية بجدارة

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ