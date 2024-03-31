تنبؤ جديد من مسلسل "عائلة سيمبسون" يتحقق بعد 30 عامًا

تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بحدثٍ آخر في الحياة الواقعية - وهذه المرة، يتحقق بعد مرور 30 عامًا تقريبًا من اذاعة الحلقة التي أشارت إليه.

أذهلت قدرة مات جرينينغ، كاتب المسلسل، على التنبؤ بالأحداث المستقبلية المعجبين على مر السنين، وقد أبهر المسلسل الكوميدي الشهير المعجبين بهذا لعقود، ويبدو أنه فعل ذلك مرة أخرى.

تتضمن قائمة الأحداث التي تم التنبؤ بها سابقًا دخول ليدي جاجا الطائر إلى Super Bowl، ومرض يشبه بشكل غريب Covid-19، والولايات المتحدة تحارب الدبابير القاتلة، والرئاسة الصخرية لدونالد ترامب.

هذه المرة، تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بتعاون موسيقي غير متوقع للغاية، فإذا كان بإمكان محبي المسلسل تذكر حلقة "Homerpalooza"، فانهم سيكونوا قادرين على الربط بين الأحداث.

تم بث الحلقة في الأصل على قناة Fox في مايو 1996، وأظهرت هومر وهو يتحول إلى مهرج في مهرجان موسيقي لإثارة إعجاب أطفاله، لكن التنبؤ يتعلق بالمشاهير الذين ظهروا كضيوف في الحلقة.

ظهرت رسوم كاريكاتورية لفرقة Cypress Hill - التي تتكون من النجوم B-Real و Sen Dog و Eric Bobo - خلال "Homerpalooza" في مشهد فكاهي. صرخ أحد مساعدي الفرقة، الذي كان يقف في منطقة الكواليس بالمهرجان: "مرحباً بالفرق، من يعزف مع أوركسترا لندن السيمفونية؟"

ضحك وقال: "هيا يا جماعة، لقد طلب أحدهم أوركسترا لندن السيمفونية ... ربما أثناء تعاطيه المخدرات. Cypress Hill، أنا أنظر في اتجاهكم".

ثم أدركوا أنهم ربما يكونون قد جندوهم للانضمام إليهم على المسرح لأداء أغنيتهم "Insane in the Brain" - ثم بذلوا قصارى جهدهم. ومع ذلك، فقد تحقق هذا الآن ...

أعلنت فرقة Cypress Hill أنها ستؤدي مع أوركسترا لندن السيمفونية هذا الصيف، وسيقام العرض في Royal Albert Hall في 10 يوليو.

أعلنت الفرقة الخبر في بيان: "يسعدنا أن نؤدي مع أوركسترا لندن السيمفونية في مكان مرموق مثل Royal Albert Hall. إنه حلم يتحقق، تعاون لم يكن ليتنبأ به سوى عائلة سيمبسون".

وأضافت المديرة الإدارية للأوركسترا، كاثرين ماكدويل DBE: "بعد سنوات من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ العديد من المعجبين يعتقدون أنها ستكون مجرد حلم - لكن LSO مسرورة للانضمام أخيرًا إلى Cypress Hill على المسرح، ونتطلع إلى خلق حركة موسيقية لا تُنسى! شكرًا جزيلاً لمنشئي عائلة سيمبسون على الفكرة و AEG Artistic و PolyArts على تحقيق كل ذلك ".