طوارئ في أوروبا قبل الأولمبياد وبطولة الأمم لكرة القدم.. اجراءات أمنية كبرى في 7 بلدان كبرى| والخطر مستمر لنهاية 2024

تعمل أوروبا على تعزيز الضوابط الأمنية، خوفًا من التهديدات الإرهابية، حسبما صرحت وزارة الداخلية في العديد من الدول الأوروبية، ويشعر الأوروبيون الآن بقلق خاص بشأن إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية في فرنسا، وبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا، وبلجيكا مستعدة لمساعدة الجمهورية الخامسة في ضمان الأمن، وهو ما دفع دول القارة العجوز وجاء الهجوم الإرهابي داخل الأراضي الروسية، ليزيد من الضغوط الأمنية على الجميع.

ومن رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى الدرجة ما قبل القصوى، ثلاثة من أصل أربعة، ووضع خطط خاصة لأكبر حدثين رياضيين داخل القاهرة العجوز بهذا العام، وتشريح كافة المخاطر المتحملة، خصوصا من الجماعات الإسلامية المتطرفة، كانت تلك جزء من خطط وزارات الداخلية بدول أوروبا، وهو ما رصده تقرير صحيفة إزفستيا الروسية في تقريرها.

أوروبا تعزز التدابير الأمنية لمكافحة الإرهاب

وبحسب الصحيفة الروسية، كانت فرنسا أول دولة أوروبية تعزز سيطرتها الأمنية بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، في 24 مارس، أعلن رئيس الوزراء غابرييل أتال أن مستوى التهديد الإرهابي قد ارتفع إلى الحد الأقصى، ويسمح لضباط إنفاذ القانون، إذا لزم الأمر، بإغلاق الشوارع وتقييد حركة وسائل النقل العام والحافلات المدرسية، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الشرطة بدوريات إضافية في الشوارع وعمليات تفتيش وتفتيش، وأشار رئيس وزارة الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، إلى أن الأجهزة الخاصة تقوم بقمع محاولات الهجمات الإرهابية كل شهر تقريبًا، وقد صنف الفرنسيون خوفهم من الهجمات الإرهابية بنسبة سبعة من أصل عشرة في استطلاع للرأي أجري مؤخرا .

رئيس الوزراء، قال إن 4 آلاف عسكري سيبدؤون بتوفير الأمن على الفور، ومع ذلك، فإن المشكلة الأكبر الآن هي الألعاب الأولمبية، وخاصة حفل الافتتاح ويقول تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، لإزفستيا، إن العرض الذي أقيم في الشوارع خلال افتتاح الألعاب الأولمبية يمثل كابوسًا للشرطة الفرنسية، وبحسب المنظمين، فإن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس سيقام على ضفاف نهر السين، وستقوم الفرق الوطنية برحلة بطول 6 كيلومترات عبر وسط العاصمة الفرنسية، وستشارك في العرض 180 سفينة، 94 منها سيشغلها رياضيون، ولأسباب أمنية، اضطرت السلطات إلى خفض عدد المتفرجين في الحفل إلى النصف، فبدلا من 600 ألف شخص، سيتم استيعاب 326 ألف شخص على طول ضفاف نهر السين.

رسائل طمأنة وتعاون أوروبي

وفي محاولة لطمأنة الجميع، قالت المنظمة الرياضية لإزفستيا إن اللجنة الأولمبية الدولية تثق بالكامل في ضباط إنفاذ القانون الفرنسيين لضمان الأمن خلال المنافسة، فالسلطات المحلية عادة ما تكون مسؤولة عن الأمن، وقد أبلغت فرنسا اللجنة الأولمبية الدولية بأنها تعمل منذ عدة سنوات على افتراض أن أعلى إجراءات السلامة ستكون مطلوبة، وكما جرت العادة، هناك تعاون دولي وثيق للغاية، فقد أكدت بروكسل تعاونها مع فرنسا في القضايا الأمنية في الألعاب الأولمبية، وصرح المركز الوطني البلجيكي للأزمات أن البلاد على اتصال وثيق مع الدول المجاورة بشأن جميع القضايا المتعلقة بالأمن والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى على بلجيكا نفسها.

فيما وصل مستوى التهديد الإرهابي في بلجيكا حاليًا إلى المستوى قبل الأخير، وهو المستوى الثالث من أصل أربعة مستويات، ووفقًا لوحدة التنسيق لتحليل التهديدات (CUTA)، فقد ظل عند هذا المستوى منذ أكتوبر 2023، عندما وقع هجوم إرهابي في بروكسل، وفي 16 أكتوبر، بدأ التونسي عبد السلام الأسود، البالغ من العمر 45 عاماً، بإطلاق النار على مشجعي كرة القدم السويديين، قُتل اثنان وجُرح آخر، وتحمل تنظيم الدولة الإسلامية (منظمة إرهابية محظورة في الاتحاد الروسي) مسؤوليته.

السويد وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.. إجراءات أمنية كبرى

من جانبه أوضح جهاز أمن الدولة بالسويد أن الحد الأقصى تقريبًا من التهديد الإرهابي ساري المفعول منذ 17 أغسطس 2023، ومع ذلك، لم تعلق الوزارة على الإجراءات الأمنية المحددة التي تتخذها البلاد حاليًا، ولم تكن الزيادة في مستوى التهديد مرتبطة بأي حدث محدد، ولكن في ذلك اليوم أفاد جهاز المخابرات في الدولة الواقعة في شمال أوروبا أن التهديد بهجمات من الإسلاميين المتطرفين قد زاد في السويد خلال العام الماضي، والمستوى الرابع (من أصل خمسة) صالح أيضًا في إسبانيا، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديمه في عام 2015، عندما أصبح 130 شخصًا في فرنسا ضحايا لسلسلة من الهجمات الإرهابية وأصيب 350، في ذلك الوقت، على وجه الخصوص، تم الاستيلاء على قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية).

ومع ذلك، أوضحت وزارة الداخلية الإسبانية، أنه فيما يتعلق بالأسبوع المقدس الكاثوليكي، يتم تنفيذ رقابة خاصة على الأمن، وستكون الإجراءات الإضافية سارية حتى الثاني من أبريل، وقالت وزارة الداخلية في البلاد: "ستعمل قوات وهيئات أمن الدولة على تعزيز الإجراءات الوقائية والمراقبة والاستجابة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التفتيش العشوائي للمركبات والأشخاص في جميع الأماكن التي قد تكون هناك تجمعات كبيرة أو عبور"، وفي إيطاليا، دعت وزارة الداخلية يوم 25 مارس الشرطة إلى تعزيز الرقابة حول أماكن العبادة (الكنائس والمعابد اليهودية)، وكذلك في منطقة السفارات الأجنبية ومحطات القطارات والمطارات، وأعلنت ألمانيا في 26 مارس أنها ستفرض ضوابط حدودية مؤقتة إضافية خلال بطولة يورو 2024 لكرة القدم، وستقام البطولة في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في ست مدن ألمانية، بما في ذلك برلين.

ما الذي يشكل تهديدا للدول الأوروبية الآن؟

ترى الدول الأوروبية التهديد الرئيسي لنفسها في الخلايا الجهادية لتنظيم الدولة الإسلامية، فمنذ بعض الوقت، قيم جهاز الأمن الفيدرالي السويسري التهديد الإرهابي لبلدنا بأنه متزايد، وقال مكتب الشرطة الفيدرالية السويسرية لإزفستيا إن هذه الحركة مرتبطة في المقام الأول بالحركة الجهادية، ولا سيما الأشخاص الذين يتعاطفون مع تنظيم الدولة الإسلامية أو يستلهمون الدعاية الجهادية، ويبدو الآن أن سيناريو هجوم الجهاديين على سويسرا هو أحد السيناريوهات الأكثر احتمالا، وفي عام 2023، ألقي القبض على نحو 78 شخصا في إسبانيا للاشتباه في أن لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية والتحضير لهجمات إرهابية، ومع بداية شهر مارس الجاري، ألقت الشرطة القبض على 14 من مؤيدي الإرهاب، ووقعت إحدى أحدث حالات الاحتجاز في برشلونة، ويشتبه في قيام الرجل بإجراء دعاية مكثفة للحركة المتطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكانت لديه اتصالات مع شركاء في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وفقا للحرس الوطني.

وتعرف إسبانيا جيدًا معنى المعاناة من الإرهاب (تحارب السلطات جماعة الباسك المتطرفة إيتا لسنوات عديدة)، ويجب على حكومتنا أن تدرس مستوى التهديد الذي نوجهه، وعلى أساس ذلك، تقييم ما إذا كان ينبغي إصدار نوع معين من التنبيه. من الواضح أن الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس، والذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، والتهديد الذي لا يزال يشكله على العالم أجمع، يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ويكمل عضو البرلمان الأوروبي الإسباني جوردي كانياس حديثه قائلا: "تهدف هذه الهجمات إلى التسبب في أكبر قدر ممكن من الألم وتخويف المجتمع".