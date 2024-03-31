تحت عنوان "الأسرة المسيحية" .. لقاء الأسر بطموه بحضور الأنبا سيداروس

نظمت إيبارشية طموه، أمس، لقاءً خاصًا للأسر تحت عنوان "الأسرة المسيحية"، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

استضاف اللقاء نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، وألقى نيافته كلمة بعنوان "الأسرة والكتاب المقدس"، كما ألقى الدكتور القمص إرميا أمين كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل كلمة بعنوان "الأسرة ومواجهة الأزمات"، حيث شارك في اللقاء أكثر من ١٠٠٠ أسرة من أبناء الإيبارشية.

كما تضمن اللقاء تهنئة مجمع الآباء كهنة الإيبارشية والحضور لنيافة الأنبا صموئيل بمناسبة عيد تجليس نيافته أسقفًا على الإيبارشية الـ ١١.