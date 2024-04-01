ليست البلهارسيا السبب.. تعرف على السبب الحقيقي لوفاة العندليب عبد الحليم حافظ

ذكري الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، المعروف بـ"العندليب الأسمر"، الذي رحل عن عالمنا في عام 1977 في لندن، المملكة المتحدة، وشيّع جثمانه آلاف المحبين، وما زال صوته الجميل وأغانيه المتنوعة تدهش العالم بأسره، وتستمر كلماته في إلهام الكثيرين.

وُلد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في 21 يونيو 1929 في قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، كان اسمه الحقيقي عبد الحليم شبانة، وفقد والدته بعد ولادته بأيام قليلة، وتوفي والده قبل أن يبلغ عبد الحليم عامه الأول.





أظهر عبد الحليم حبه الشديد للموسيقى بعد دخوله للمدرسة، وأصبح عضوًا أساسيًا في فرقة الأناشيد، بعد ذلك، التحق بمعهد الموسيقى العربية ودرس في قسم التلحين، في عام 1943، التقى بالملحن الكبير كمال الطويل، ودرسا معًا حتى تخرجا سويًا في عام 1948.





عمل العندليب لمدة 4 سنوات كمدرس للموسيقى العربية في محافظة طنطا، ثم انتقل إلى الزقازيق وبعدها إلى القاهرة، وقرر التوقف عن التدريس وانضم إلى فرقة الإذاعة الموسيقية كعازف على آلة الأوبوا في عام 1950.





حليم في 30 مارس 1977 في مستشفى كينجز كولج في لندن، وأشار الأطباء إلى أن سبب الوفاة كان ناجمًا عن الدم الملوث الذي نُقل إليه عن طريق فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي، والذي كان من الصعب علاجه بسبب تليف الكبد الذي نجم عن البلهارسيا، كما تعرض لنزيف خلال آخر عملية جراحية لم يتمكن الأطباء من إيقافه.





وبعد رحلة قصيرة مليئة بالإنجازات والأحداث، انتهت حياة العندليب الأسمر، ولكنها حملت معها الكثير من الألم والجروح.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.