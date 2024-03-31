متى يجب إخراج زكاة الفطر؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال يريد أن يعرف صاحبه متى يجب إخراج زكاة الفطر؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "هذا محل خلاف بين الفقهاء، فالبعض ضيق جدا، وقال بين الفجر وقبل صلاة العيد، حتى يحدث إغناء للفقير ويكون معه مال فى هذا الوقت".



وتابع: "البعض رأى أن الإغناء يمكن أن يحدث لكن لم يقضى حاجة الفقير، فيمكن أن يكون احتاج للمال قبل هذا الوقت وعليه يمكن إخراج زكاة الفطر فى العشر الأواخر من شهر رمضان".



ونوه: بأن "بعض الفقهاء وسعوا على الناس وقالوا إنه يمكن إخراج زكاة الفطر من أول يوم فى شهر رمضان".

