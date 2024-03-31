محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

قاد النجم محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على برايتون بنتيجة 2-1 في مباراة اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح برايتون التسجيل في الدقيقة الثانية بتسديدة قوية من ويلباك بعد تمريرة من مهاجم الفريق، فيما رد ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة 27 بتسديدة من روبن دياز بعد تمريرة من محمد صلاح.

وأضاف صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ماك أليستر.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 67 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.