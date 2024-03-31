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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نقل بثينة فتاة الشروق إلى المستشفى مرة أخرى بسبب المضاعفات.. تفاصيل

صدى البلد

قالت أسرة بثينة فتاة الشروق التي قفزت من سيارة ميكروباص أثناء محاولة خطفها على يد سائق بالقرب من البوابة 2 في مدينة الشروق، إنه تم نقل الضحية إلى المستشفى مرة أخرى بسبب مضاعفات جديدة.

وأكدت، أسرة بثينة فتاة الشروق، أنها شعرت بألم شديد أمس وتم إيداعها داخل المستشفى في حدائق القبة.

وأوضحت، أن الضحية مصابة  بخلع في كتفها فضلًا عن كدمات متفرقة في جنبها الشمال.

فتحت جهات التحقيق تحقيقاتها مع بثينة فتاة الشروق التي قفزت من سيارة ميكروباص بالقرب من البوابة 2 بالشروق نتيجة اختطافها.


واستمرت جهات التحقيق ما يقرب من 12 ساعة، حيث استدعت جهات التحقيق صباح اليوم الضحية لسماع أقوالها في اتهامها صاحب ميكروباص بمحاولة خطفها بعد أن اوهمها بأنه سوف يسلك طريق مختصر للوصول إلى وجهتها بعدما استقلت معه السيارة من أمام محطة مترو هشام بركات.

واصطحبت جهات التحقيق الضحية إلى مسرح الواقعة لمعاينة المكان، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعكف جهات التحقيق في الاستماع إلى أقوال الضحية والتي أكدت خروجها من محطة مترو هشام بركات وأثناء ذلك استقلت سيارة ميكروباص للوصول إلى وجهتها وبعد مرور دقائق معدودة نزل جميع الركاب من السيارة ومكثت الفتاة وأخبرها السائق أنه سوف يسلك طريق مختصر للوصول بسرعة.

 

فتاة الشروق

وأكدت الفتاة في تحقيقات النيابة، أنها وافقت على ذلك وبعدها ذهب بها إلى مدينة المستقبل وصولا إلى البوابة 2 في الشروق، وعندما تأكدت أنه يخطفها فتحت باب السيارة وألقت بنفسها منها.
 

وقالت زينة شيقة فتاة الشروق التي قفزت من سيارة ميكروباص لمحاولة الفرار من سائق الميكروباص الذي حاول خطفها بالقرب من البوابة 2 بالشروق: اختي كانت راكبة ميكروباص عند مترو هشام بركات، متوجهة إلى الطبيب، وبعدها الركاب اللي في السيارة نزلوا والسواق كمل بيها على طريقة صلاح سالم وفجأة لقت نفسها عند أكوا بارك ومدينة المستقيل.


وأضافت: هنا علمت شقيقتي أنها مختطفه من سواق الميكروباص، حاولت خلالها فتح الباب لمحاولة القفز من السيارة ولكن خافت بسبب السرعة الجنونية، أخرجت خلالها هاتفها المحمول واتصلت بوالدي وأخبرته التفاصيل وارسلت لنا اللوكيشن.

وتابعت: عادت شقيقتي للحديث مرة أخرى مع سائق الميكروباص، وأخبرته أنها أرسلت اللوكيشن لأسرتها لمحاولة تهديده وتركها، هنا حاول السائق الاستيلاء على هاتفها ولكنه فشل وطلبت منه النزول من السيارة وتركها ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وقررت شقيقتي إلقاء نفسها من السيارة، مما تسبب في خلع كتفها وإصابتها بكدمات متفرقة في جانبها الشمال، وبعدها تم نقلها إلى مستشفى الشروق المركزي.

الشروق مدينة الشروق سواق الميكروباص سيارة ميكروباص صلاح سالم فتاة الشروق مدينة المستقبل

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