قالتلي أنا ملبوسة وكانت هتتحول قدامي..حقيقة انتحار ريم البارودي وقصص خلافاتها مع الفنانين|تفاصيل

حلت الفنانة ريم البارودى ضيفة برنامج العرافة المذاع عبر قناة "النهار" تقديم الإعلامية بسمة وهبة وكشف علاقتها بعدد من النجوم.

وفي هذا الصدد، سأل شيخ العرافين الفنانة ريم البارودي، عن سر رفض المشاركة في مسلسل عمارة يعقوبيان، وردت قائلة: "ده قديم أوي، بعد مسلسل الباطنية جالي الفيلم، ومسلسل الإخوة الأعداء".

حقيقة انتحار ريم البارودي

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "خلاص أنت بتنجح في حاجة، خاصة الأعمال التي جرى تقديمها في أفلام وتكرر في مسلسلات، ودي تجربة عملتها وخلاص، وكان عندي تجربة فاشلة وهو مسلسل إحنا الطلبة".

وسألها شيخ العرافين، عما إذا كانت حاولت رمي نفسها في البلكونة في أثناء وجودها بالجزائر، لترد قائلة: «مبحبش إنك توعديني بحاجة ومتعمليهاش ومبحبش حد يستهون بيا، كنت معزومة على تكريم في بلد الجزائر العظيمة المحبة للدراما المصرية، والتكريم كان يتبع وزارة الثقافة الجزائرية زي ما اتقالي».

وواصلت: "وفي الآخر طلع التكريم معمول في حاجة زي صالون بيتنا وكل اللي اتوعدت ملقتش منه حاجة، وامتنعت عن النزول على السلم وقلت مش هشارك في المهزلة دي، وطلعت لي واحدة المفروض إنها صاحبة الحفل وقالت لي انزلي انا ملبوسة فقلت لها أنا مجنونة وكنت هرمي نفسي من الدور الرابع لأني خفت حسيت إنها كانت بتتحول قدامي".

وتحدثت الفنانة ريم البارودي عن علاقتها بعدد من النجوم الذين لم يساندوها في أزماتها الأخيرة.

قالت ريم البارودي: "معرفش محمد سامي مش بيحبني ليه، ومبقتش أعرف مين بيحبني ومين لا، وخسرت ناس كتير في الوسط وبره الوسط لأنهم لمة كذابة، و50٪ بيحبوني و50 لا، ومفيش حد وقف جنبي غير واحدة بس"، وذلك حسب تصريحاتها في برنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة.

وتابعت: إنّها تغضب من ربطها باسم طليقها الفنان أحمد سعد، مؤكدةً: "بتضايق أكيد، بتضايق من التريندات الرخيصة والمواقع اللي بقت معتمدة على التريندات".

واكملت: : "المواقع دي لما راجل بينفصل عن ست بيحطوا ست تانية معاه، ويعملوا أفيش ورخص وحاجات وجايز كل واحد بقى عنده بيته وبقى عنده حياته.. ليه؟!".

ماذا حدث بين ريم البارودي وأحمد سعد

قصص خلافاتها مع الفنانين

وتابعت الفنانة ريم البارودي: "لازم أتضايق من ربطي باسم أحمد سعد، ومش شايفة إني كنت مأفورة في المشكلات معاه، وشايفة إني أقل بعد كل مطربات الوطن العربي اللي بيتخانوا ويتكلموا في برامج ويعملوا مداخلات، أنا مهنتش أحمد سعد واتكلمت في حاجة تخصني وفي عز المشاكل كنت بقول إنه كان راجل كريم وكويس".

واستكملت ريم البارودي، حديثها عن العديد من الموضوعات منها خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد، وعن اعتذارها من الظهور ببرنامج "رامز جاب من الاخر"، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار كشفت عنها لأول مرة.

خلافات ريم البارودي وريهام سعيد

وعن اعتذارها من الظهور في برنامج "رامز جاب من الاخر" وبالتحديد في حلقة الفنانة سمية الخشاب قالت: "اعتذرت قبل الحلقة بيوم لأن أولا ماكنتش اعرف ان احنا الضيفين وكنت اعرف اني ضيفة واحدة، ثانية رامز لذيذ ودمه خفيف بس تقيل في تقديمته وتقيل في الهزار مع الضيف، وأنت دلوقتي جايبني أنا وسمية ليه تضحك علينا الوطن العربي عيب، وإهانة متعمدة عيب".

واستكملت: "وتقول عليا حريم فلان وإكسات فلان عيب هو ده الهزار وهي دي الحقيقة أمال هو مطلعنا ليه، وحصل مابيني ومابين سمية مكالمة طويلة، وسمية الخشاب كانت عارفة واستأذنوها وقالت لي والست كانت مرحبة جدًا وقالت لي تعالي وهنعمل حلقة حلوة، وأنا كنت هصور فعلا بس مش مع سمية الخشاب وأنا مش على خلاف معاها وانا وهي اتصالحنا من قبل 2021".