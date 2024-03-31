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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريم البارودي: لم أهن أحمد سعد وهذه حقيقة محاولة انتحاري في الجزائر

ريم البارودى
ريم البارودى

حلت الفنانة ريم البارودى ضيفة برنامج العرافة المذاع عبر قناة "النهار" تقديم الإعلامية بسمة وهبة وكشف علاقتها بعدد من النجوم.

ريم البارودي تكشف حقيقة ترشيحها لمسلسل جعفر العمدة
أكدت ريم البارودي، أنها لم يجرَ ترشيحها للمشاركة في مسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان، حيث كانت ستجسد شخصية "دلال" التي جسدتها الفنانة إيمان العاصي، قائلة: "محصلش".
 

ريم البارودي عن رفض المشاركة في فيلم التاروت مع سمية الخشاب: مش مناسبني
علّقت الفنانة ريم البارودي، على رفضها المشاركة في فيلم التاروت مع الفنانة سمية الخشاب، قائلة: "مش مناسبني والله العظيم".
 

ريم البارودي عن هجوم متابعيها على صورة الحجاب: "أنت مالك ألبس عريان ولا ملبسش"
علقت الفنانة ريم البارودي، على هجومها القوي على متابعيها بسبب انتقادهم لها لدى ارتدائها الحجاب في الكعبة، وسألتها بسمة وهبة: "بيقولوا إنك بتتكلمي مع المتابعين بتوعك بعنف لما بينتقدوكِي وبتغلطي فيهم".
 


ريم البارودي: مهنتش أحمد سعد.. وبتضايق من التريندات الرخيصة اللي بتربطني بيه
قالت الفنانة ريم البارودي، إنّها تغضب من ربطها باسم طليقها الفنان أحمد سعد، مؤكدةً: "بتضايق أكيد، بتضايق من التريندات الرخيصة والمواقع اللي بقت معتمدة على التريندات".
 

«ليه محمد سامي مابيحبكيش؟».. شيخ الحارة يصدم ريم البارودي
واجه شيخُ العرافين، الفنانة ريم البارودي، وسألها: "ليه محمد سامي مابيحبكيش؟!"، لترد: "اسأله هو، ماعرفش وماعنديش معلومة، المعلومات عندك".
 

شيخ العرافين لـ ريم البارودي: كنتي هتموتي نفسك بالجزائر؟
سأل شيخ العرافين الفنانة ريم البارودي، عن سر رفض المشاركة في فيلم عمارة يعقوبيان، وردت قائلة: "ده قديم أوي، بعد مسلسل الباطنية جالي الفيلم، ومسلسل الإخوة الأعداء".
 

التاروت الاعلاميه بسمة وهبة الفنانة ايمان العاصي الفنانة سمية الخشاب الفنانة ريم البارودي إيمان العاصي

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