عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريم البارودي عن رفض المشاركة في فيلم التاروت مع سمية الخشاب: مش مناسبني

ريم البارودى
ريم البارودى

علّقت الفنانة ريم البارودي، على رفضها المشاركة في فيلم التاروت مع الفنانة سمية الخشاب، قائلة: "مش مناسبني والله العظيم".

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أنا أشتغل مع سمية أو أطلع معاها أي برنامج، لأن الازمة بيننا انتهت وخلصت، أما فيلم التاروت لما اتعرض عليّ كان مع مخرج ومنتج عملت معهما من قبل ولم أحب أن أعيد التجربة".

بغبغان

وتابعت الفنانة: "اديت لنفسي فرصة وكلمته في التليفون أسأله، كان في شخصية معاها بغبغان طول الفيلم وواحدة معاها كلب وواحدة معاها قط، وسألت عن شخصيتي هتعمل البغبغان ازاي، اتقالي جرافيك اعتذرت، لكن لو كان جاب لي بغبغان بجد كنت هعمله". 


https://www.youtube.com/live/wphPYAA7nYk?si=HymZlusG2crE0HvI&t=704

 

الاعلاميه بسمة وهبة الفنانة ريم البارودي الفنانة سمية الخشاب بسمة وهبة برنامج العرافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

ترشيحاتنا

شبورة على بعض الطرق غدًا.. احذر عند القيادة في هذه المناطق

رئيس جامعة الأزهر يدعو المسلمين لاغتنام فضل العشر الآواخر من رمضان

وفاة والد طارق السيد نجم الزمالك السابق

قناته تعرضت للتهديد.. تفاصيل جديدة بشأن طعن مذيع إيراني في بريطانيا

الدكتور .. أسرة بثينة ضحية الميكروباص الناجية بالشروق تفجر مفاجأة مثيرة

ماذا كان يفعل النبي فى العشر الأواخر من رمضان؟.. اقتدوا سنته لتفوزوا بليلة القدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير .. أطعمة منتشرة في رمضان تدمر خصوبة الرجال

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ